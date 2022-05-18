19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda, belediye otobüsleri, metro, İETT, tramvay ve Marmaray’ın ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. 19 Mayıs belediye otobüsleri ücretsiz mi 2022? 19 Mayıs metro, İETT, tramvay, Marmaray bedava mı? Toplu ulaşım ücretsiz mi olacak Ankara, İstanbul, İzmir? konu ve soru başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte haberin detayları…

19 MAYIS BELEDİYE OTOBÜSLERİ ÜCRETSİZ Mİ 2022?

19 Mayıs Perşembe günü, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olması nedeniyle resmi tatil olarak biliniyor. Vatandaşlar, 19 Mayıs Perşembe günü belediye otobüslerinin ücretiz olup olmadığını araştırıyor. Her sene olduğu gibi bu senede, İstanbul, Ankara ve İstanbul’da belediye otobüslerinin ücretsiz olması bekleniyor.

19 MAYIS METRO, İETT, TRAMVAY, MARMARAY BEDAVA MI?

Her sene coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu sene de kutlanacak. 19 Mayıs Perşembe günü, metro, İETT, tramvay ve Marmaray’ın ücretiz olup olmayacağı yolculuk yapacak vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Konuya dair detayları sizler için haberimizde yer verdik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenleri vatandaşa ücretsiz hizmet verecek.

TOPLU ULAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK ANKARA?

19 Mayıs Perşembe günü, Ankara’da toplu ulaşımın ücretiz olup olmadığını sizler için araştırdık. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasına göre, EGO otobüsleri, metro, Ankaray ve teleferik, vatandaşa ücretsiz bir şekilde hizmet verecek.

TOPLU ULAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK İSTANBUL?

Ulaşım İstanbul, 19 Mayıs Perşembe günü Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle, ulaşıma dair açıklama yaptı. Ulaşım İstanbul’un Twitter hesabında yaptığı açıklamaya göre, toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.

TOPLU ULAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK İZMİR?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda, ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İzmir’de, toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağı hakkında henüz açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizde yer vereceğiz.

Uzun, kısa, anlamlı 19 Mayıs kutlama mesajları 2022 | En güzel resimli 19 Mayıs kutlama mesajları 2022

19 Mayıs borsa tatil mi, açık mı 2022? Borsa İstanbul (BİST) çalışıyor mu, kapalı mı 19 Mayıs Perşembe?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil mi 2022? 19 Mayıs hangi güne denk geliyor, yarım gün mü, tam gün mü?