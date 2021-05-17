Her yıl coşkuyla kutlanan ve resmi bayramlarımızdan olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın gelmesiyle bu tarihin önemi araştırılmaya başladı. 19 Mayıs bizim için neden önemlidir? 19 Mayıs neden kutlanır? sorularının yanıtları merak konusu oldu. İşte 19 Mayıs'a dair merak edilenler...

19 MAYIS BİZİM İÇİN NEDEN ÖNEMLİDİR? 19 MAYIS'IN NEDEN KUTLANIR?

Türk tarihinde önemli bir yeri olan 19 Mayıs tarihi kurtuluş mücadelesinin başlaması bakımından kritik önem taşıdığı için oldukça önemlidir. 19 Mayıs 1919 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli dönüm noktalarından biridir. O dönem yurdun içinde bulunduğu zor şartlar ve imkansızlıklara rağmen, yoktan var olan Türkiye Cumhuriyet'inin temelleri atılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk zorlu şartlar ve İstanbul ordusunun baskıları altında Bandırma Vapuru ile Samsun'a gelmiş ve kurtuluş mücadelesinin başlatmıştır.

Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs milli mücadelenin başladığı gün kabul edilmektedir. Milli mücadele bilincinin oluşması ve harekete geçilmesiyle, koca bir ulus birlik olmak, bağımsızlık mücadelesine girişmiştir. Bağımsızlığa giden zorlu mücadele 19 Mayıs tarihinde başlamıştır.

Cumhuriyet tarihinin dönüm noktalarından olan 19 Mayıs aynı zamanda “Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanmaktadır. Atatürk Millî Mücadele sıralarında Türk milletini ileri götürecek olanların, genç fikirler olduğunu görmüştü. Bu nedenlerden dolayı “gençlik” kavramı Atatürk için ayrı bir önem taşımaktadır.

ATATÜRK'ÜN SAMSUN YOLCULUĞU

Atatürk beraberindeki kişilerle beraber 16 Mayıs 1919 Cuma günü öğleden sonra “Bandırma” adındaki eski bir vapurla Galata rıhtımından ayrılır. Atatürk’ün Samsun’a çıkışında gördüğü manzara pek parlak değildi. Şehirde İngiliz işgal kuvvetleri vardı. Pontusçular sokaklarda kol geziyordu. Halk kendisini koruyamayacak durumdaydı. Atatürk bugün müze haline getirilen Hıntıka Palas’ta kaldıkları süre içinde hep bu sorunları düşündü, yolculukta geçirdiği uykusuz geceler sona ermemişti; şimdi de burada uykusuz geceler başlıyordu. Ama, O’nda ve O’nun gibi düşünenlerde bu azim oldukça hiçbir engel aşılmaz değildi.

Her şeye rağmen bu zorlu yolculuk Türk Milleti için bir dönüm noktası oldu ve kurtuluşun başlangıcıydı. Millî Mücadele’yi başlatmak üzere Samsun’da Anadolu topraklarına bastığı 19 Mayıs 1919 tarihinin önemi nedeniyle de 19 Mayıs’ı Türk gençliğine armağan etti. Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi gençlik kavramı genel anlamda fikirlerdeki yeniliği anlatmaktadır.