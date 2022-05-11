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19 Mayıs borsa açık mı, tatil mi 2022? Borsa İstanbul (BİST) çalışıyor mu, kapalı mı 19 Mayıs Perşembe?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı süresince Borsa İstanbul'un hizmet verip vermeyeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda 19 Mayıs borsa açık mı, tatil mi 2022? Borsa İstanbul (BİST) çalışıyor mu, kapalı mı?

19 Mayıs borsa açık mı, tatil mi 2022? Borsa İstanbul (BİST) çalışıyor mu, kapalı mı 19 Mayıs Perşembe?

Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gün olan ve doğum günü olarak nitelediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 2022 yılında 19 Mayıs Perşembe günü tüm yurtta etkinlikler ve törenlerle kutlanacak. Aynı zamanda resmi tatil olan bu özel günde Borsa İstanbul'da işlemleri olanlar borsanın hizmet verip vermeyeceğini araştırıyorlar. Bu kapsamda bizler de en çok araştırılan "19 Mayıs borsa açık mı, tatil mi 2022? Borsa İstanbul (BİST) çalışıyor mu, kapalı mı 19 Mayıs Perşembe? " sorularına haberimizde yanıt verdik. 

19 Mayıs borsa açık mı, tatil mi 2022? Borsa İstanbul (BİST) çalışıyor mu, kapalı mı 19 Mayıs Perşembe?

19 MAYIS BORSA AÇIK MI, TATİL Mİ 2022?

19 Mayıs 2022 Perşembe günü resmi tatil olduğu için Borsa İstanbul açık olmayacak. Vatandaşlar Borsa İstanbul'da işlem gerçekleştiremeyecekler. 

Borsa İstanbul'dan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bilgilendirmede," Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2022 Perşembe 19 Mayıs 2022 Perşembe seans yapılmayacaktır." ifadesi yer aldı. 

19 Mayıs borsa açık mı, tatil mi 2022? Borsa İstanbul (BİST) çalışıyor mu, kapalı mı 19 Mayıs Perşembe?

BORSA İSTANBUL (BİST) ÇALIŞIYOR MU, KAPALI MI 19 MAYIS PERŞEMBE?

Borsa İstanbul, 19 Mayıs 2022 Perşembe günü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kapalı olacağı için çalışmayacak. Vatandaşlar borsadaki işlemlerini 20 Mayıs Cuma günü gerçekleştirebilecekler. 

19 Mayıs borsa açık mı, tatil mi 2022? Borsa İstanbul (BİST) çalışıyor mu, kapalı mı 19 Mayıs Perşembe?

BORSA İSTANBUL TATİL GÜNLERİ 2022

1 Ocak 2022, CumartesiYeni Yıl TatiliKapalı
23 Nisan 2022, CumartesiUlusal Egemenlik ve Çocuk BayramıKapalı
1 Mayıs 2022, PazarEmek ve Dayanışma GünüKapalı
1 Mayıs 2022, PazarRamazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)Saat 13:00'e kadar
2-3-4 Mayıs 2022, Pazartesi-Salı-ÇarşambaRamazan BayramıKapalı
19 Mayıs 2022, PerşembeAtatürk'ü Anma Gençlik ve Spor BayramıKapalı
8 Temmuz 2022, CumaKurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)Saat 13:00'e kadar
9-10-11-12 Temmuz 2022, Cumartesi-Pazar-Pazartesi-SalıKurban BayramıKapalı
15 Temmuz 2022, CumaDemokrasi ve Milli Birlik GünüKapalı
30 Ağustos 2022, SalıZafer BayramıKapalı
28 Ekim 2022, CumaCumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)Saat 13:00'e kadar
29 Ekim 2022, CumartesiCumhuriyet BayramıKapalı

BORSA İSTANBUL HAKKINDA

30 Aralık 2012 tarihinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun’un 138. maddesi uyarınca Borsa İstanbul A.Ş., borsacılık faaliyetleri yapmak üzere Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte kurulmuştur.

Sermaye piyasamızda borsaları tek çatı altında toplayan Borsa İstanbul, esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu’nca hazırlanıp ilgili Bakanın onayı sonrasında 3 Nisan 2013 tarihinde doğrudan tescil ve ilan edilmesiyle faaliyet izni almıştır.

Borsa İstanbul’un başlıca amacı ve faaliyet konusu; "Kanun hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, sermaye piyasası araçlarının, kambiyo ve kıymetli madenler ile kıymetli taşların ve Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin ve kıymetlerin serbest rekabet şartları altında kolay ve güvenli bir şekilde, şeffaf, etkin rekabetçi, dürüst ve istikrarlı bir ortamda alınıp satılabilmesini sağlamak, bunlara ilişkin alım satım emirlerini sonuçlandıracak şekilde bir araya getirmek veya bu emirlerin bir araya gelmesini kolaylaştırmak ve oluşan fiyatları tespit ve ilan etmek üzere piyasalar, pazarlar, platformlar ve sistemler ile teşkilatlanmış diğer pazar yerleri oluşturmak, kurmak ve geliştirmek, bunları ve başka borsaları veyahut borsaların piyasalarını yönetmek ve/veya işletmek ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işlerdir."

Bu bağlamda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na dayanılarak kurulan Borsa İstanbul özel hukuk tüzel kişiliğini haizdir. Borsa İstanbul yetkili olduğu konu ve alanlarda kendi iç düzenlemelerini yapabilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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