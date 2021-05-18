19 Mayıs Borsa İstanbul (BİST) açık mı, çalışıyor mu 2022? 19 Mayıs borsa tatil mi, kapalı mı 2022? soruları 19 Mayıs'ın yaklaştığı şu zamanda internet mecrasında çokça aratılan konuların başında geldi. İşte detaylar...

BORSA İSTANBUL NEDİR?

Borsa İstanbul ya da kısaca BİST, Türkiye'de 1985 yılında açılan sermaye piyasasında faaliyet gösteren Türk ve yabancı kaynaklı bankalara, aracı kurumlara saklama ile takas hizmeti verir. ''İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'' olan adı 5 Nisan 2013 tarihinde "Borsa İstanbul" olarak değiştirilmiştir. Ayrıca "Yatırıma değer!" resmî slogan olarak kabul edilmiştir.

19 MAYIS BORSA İSTANBUL (BİST) AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU 2022? 19 MAYIS BORSA TATİL Mİ, KAPALI MI 2022?

Resmi tatillerde çoğu kurum yerleri gibi Borsa İstanbul'un da açık olma ve çalışma durumuyla ilgili vatandaşlar internette sıkça aratma yapıyor. Yapılan açıklamaya göre bu sene Perşembe gününe denk gelen 19 Mayıs'ta Borsa İstanbul'un (BİST) açık olmayacağı belirtildi. Hisseler borsada işlem görmeyecek.

18 MAYIS YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ 2021?

Her sene resmi tatil olarak kutlanan 19 Mayıs'a saatler kala vatandaşlar tarafından en çok aratılan konulardan birisi bir önceki gün olan 18 Mayıs'ın yarım gün veya tatil olup olmayacağı oldu. Yapılan açıklamaya göre 18 Mayıs'ın yarım gün veya resmi tatil olmadığı belirtildi. 18 Mayıs Çarşamba gününde resmi kurum ve kuruluşların yanı sıra özel şirketler açık olacaktır.