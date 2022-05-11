Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gün olan ve doğum günü olarak nitelediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 2022 yılında 19 Mayıs Perşembe günü tüm yurtta etkinlikler ve törenlerle kutlanacak. Aynı zamanda resmi tatil olan bu özel günde Borsa İstanbul'da işlemleri olanlar borsanın hizmet verip vermeyeceğini araştırıyorlar. Bu kapsamda bizler de en çok araştırılan "19 Mayıs borsa tatil mi, açık mı 2022? Borsa İstanbul (BİST) çalışıyor mu, kapalı mı 19 Mayıs Perşembe? " sorularına haberimizde yanıt verdik.

19 MAYIS BORSA AÇIK MI, TATİL Mİ 2022?

19 Mayıs 2022 Perşembe günü resmi tatil olduğu için Borsa İstanbul açık olmayacak. Vatandaşlar Borsa İstanbul'da işlem gerçekleştiremeyecekler.

Borsa İstanbul'dan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bilgilendirmede," Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2022 Perşembe 19 Mayıs 2022 Perşembe seans yapılmayacaktır." ifadesi yer aldı.

BORSA İSTANBUL (BİST) ÇALIŞIYOR MU, KAPALI MI 19 MAYIS PERŞEMBE?

Borsa İstanbul, 19 Mayıs 2022 Perşembe günü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kapalı olacağı için çalışmayacak. Vatandaşlar borsadaki işlemlerini 20 Mayıs Cuma günü gerçekleştirebilecekler.

BORSA İSTANBUL TATİL GÜNLERİ 2022

1 Ocak 2022, Cumartesi Yeni Yıl Tatili Kapalı 23 Nisan 2022, Cumartesi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapalı 1 Mayıs 2022, Pazar Emek ve Dayanışma Günü Kapalı 1 Mayıs 2022, Pazar Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar 2-3-4 Mayıs 2022, Pazartesi-Salı-Çarşamba Ramazan Bayramı Kapalı 19 Mayıs 2022, Perşembe Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kapalı 8 Temmuz 2022, Cuma Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar 9-10-11-12 Temmuz 2022, Cumartesi-Pazar-Pazartesi-Salı Kurban Bayramı Kapalı 15 Temmuz 2022, Cuma Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapalı 30 Ağustos 2022, Salı Zafer Bayramı Kapalı 28 Ekim 2022, Cuma Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar 29 Ekim 2022, Cumartesi Cumhuriyet Bayramı Kapalı

BORSA İSTANBUL HAKKINDA

30 Aralık 2012 tarihinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun’un 138. maddesi uyarınca Borsa İstanbul A.Ş., borsacılık faaliyetleri yapmak üzere Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte kurulmuştur.

Sermaye piyasamızda borsaları tek çatı altında toplayan Borsa İstanbul, esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu’nca hazırlanıp ilgili Bakanın onayı sonrasında 3 Nisan 2013 tarihinde doğrudan tescil ve ilan edilmesiyle faaliyet izni almıştır.

Borsa İstanbul’un başlıca amacı ve faaliyet konusu; "Kanun hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, sermaye piyasası araçlarının, kambiyo ve kıymetli madenler ile kıymetli taşların ve Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin ve kıymetlerin serbest rekabet şartları altında kolay ve güvenli bir şekilde, şeffaf, etkin rekabetçi, dürüst ve istikrarlı bir ortamda alınıp satılabilmesini sağlamak, bunlara ilişkin alım satım emirlerini sonuçlandıracak şekilde bir araya getirmek veya bu emirlerin bir araya gelmesini kolaylaştırmak ve oluşan fiyatları tespit ve ilan etmek üzere piyasalar, pazarlar, platformlar ve sistemler ile teşkilatlanmış diğer pazar yerleri oluşturmak, kurmak ve geliştirmek, bunları ve başka borsaları veyahut borsaların piyasalarını yönetmek ve/veya işletmek ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işlerdir."

Bu bağlamda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na dayanılarak kurulan Borsa İstanbul özel hukuk tüzel kişiliğini haizdir. Borsa İstanbul yetkili olduğu konu ve alanlarda kendi iç düzenlemelerini yapabilmektedir.