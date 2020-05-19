19 Mayıs doğumlu gençlere, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özel forma hediye edildi!
Pendik’te, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda AK Parti Pendik İlçe Gençlik Kolları tarafından 19 Mayıs doğumlu gençlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in selamını ileterek milli takım forması verildi.
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19 Mayıs 2020 Salı 12:30
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