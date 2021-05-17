2021 yılı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı pandemi gölgesinde kutlanacak. Resmi tatil günlerinden olan 19 Mayıs2ın gelmesiyle 19 Mayıs EBA canlı ders var mı 2021? 19 Mayıs canlı dersler iptal mi 2021? sorularının yanıtları merak konusu oldu. İşte yanıtlar...

19 MAYIS EBA CANLI DERS VAR MI 2021? 19 MAYIS CANLI DERSLER İPTAL Mİ 2021?

Pandemiyle mücadele kapsamında alınan kararlar doğrultusunda ülke genelinde 17 günlük tam kapama sürecine gidildi. 17 Mayıs tarihinde tam kapanmanın sona ermesiyle kademeli normalleşme sürecine girildi. Kademeli normalleşme kapsamında eğitimin online olarak devam etmesine karar verildi. Bu kapsamda internet üzerinde canlı dersler ile eğitime devam ediliyor. 19 Mayıs Çarşamba günü resmi tatil olması dolayısıyla EBA canlı dersler işlenmeyecek. EBA ders programlarında canlı derslerin yer almadığı görüldü.

EBA ilkokul ders programında çarşamba gününe ders eklenmediği görüldü. Ancak 17 Mayıs-22 Mayıs haftası dersler devam edecek.

19 Mayıs tarihinde EBA ders programında ortaokul seviyelerinde canlı dersler yer almadı. Canlı dersler işlenmeyecek olup bunun yerine programa ders tekrarı ve yarışma programı eklendi.

Lise seviyelerindeki EBA eğitimleri de 19 Mayıs tarihinde ders tekrarları ile devam edecek. Canlı dersler resmi tatil nedeniyle iptal edilirken bunun yerine ders tekrarları gerçekleştirilecek. Konu eksiği olan öğrenciler, programda yer alan derslerden tekrar yapma imkanı bulacak.

EBA 19 MAYIS KUTLAMA PROGRAMI SAAT KAÇTA?

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesinin fitilini ateşlediği gün olan 19 Mayıs, pandemi gölgesinde kutlanacak. Resmi tatil nedeniyle online canlı dersler iptal edilirken, konu tekrarları ile öğrencilere eksiklerini tamamlama imkanı sunuldu. Bunun üzerine kutlama programları merak konusu oldu. Öte yandan 19 Mayıs online programlarla kutlanacak. Program saatleri şu şekilde:

EBA Anaokulu: 08.00

EBA İlkokul: 09.00

EBA Ortaokul: 09.00

EBA Lise: 09.00

19 MAYIS İLK KEZ NE ZAMAN KUTLANDI?

19 Mayıs ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmıştır. Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni etkinliklerin "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır. 20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı 12 Eylül Darbesi'nden sonra "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.