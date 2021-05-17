19 Mayıs marketler açık mı 2022? 19 Mayıs market çalışma saatleri Vatandaşlar internetten, 19 Mayıs marketler açık mı 2022? sorusu ile araştırma yapmaya başladı. Biz de haberimizde sizler için merak edilen sorunun yanıtına yer verdik. İşte 19 Mayıs market çalışma saatleri

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