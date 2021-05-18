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19 Mayıs Milli Piyango 2021 büyük ikramiye ne kadar? | Milli Piyango 19 Mayıs özel çekilişi saat kaçta?

Milli Piyango'nun 19 Mayıs Özel Çekilişi için heyecan dorukta. 19 Mayıs Milli Piyango özel çekilişinin kaçta yapılacağı merak konusu oldu. 19 Mayıs Milli Piyango 2021 büyük ikramiye ne kadar? | Milli Piyango 19 Mayıs özel çekilişi saat kaçta? Detaylar haberimizde...

19 Mayıs Milli Piyango 2021 büyük ikramiye ne kadar? | Milli Piyango 19 Mayıs özel çekilişi saat kaçta?

Sisal Şans’ın noter huzurunda gerçekleştirdiği diğer tüm çekilişler gibi Milli Piyango'nun 19 Mayıs Özel Çekilişi için de heyecan dorukta. 19 Mayıs Milli Piyango özel çekilişinin kaçta yapılacağı merak konusu oldu. 19 Mayıs Milli Piyango 2021 büyük ikramiye ne kadar? | Milli Piyango 19 Mayıs  özel çekilişi saat kaçta? İşte ayrıntılar...

19 MAYIS MİLLİ PİYANGO 2021 BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Sisal Şans, Milli Piyango'nun 19 Mayıs Özel Çekilişi'nde büyük ikramiyenin 20 milyon Türk Lirası olduğunu açıkladı.

19 Mayıs Özel Çekilişi, Sisal Şans’ın noter huzurunda gerçekleştirdiği diğer tüm çekilişler gibi canlı olarak yayınlanacak. Tüm çekiliş süreçleri, üyesi olunan ‘Dünya Piyango Birliği’ standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Çekiliş, Şans Merkezi adı verilen çekiliş stüdyosunda gerçekleştirilecek. Milli Piyango Online'dan ve Milli Piyango TV YouTube kanalından da canlı olarak yayınlanacak.

MİLLİ PİYANGO 19 MAYIS ÖZEL ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango 19 Mayıs özel çekilişi saat 15:30 ve 17.30'da gerçekleştirilecek. 

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango çekilişinin yapılması sonrası Milli Piyango Online'dan resmi sonuçlar yayınlanmaktadır.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI (TIKLA SORGULA)

Milli piyango 23 Nisan özel çekiliş sonuçları nedir?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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