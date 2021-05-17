Her yıl törenlerle kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı pandemi gölgesinde kutlanacak. Resmi bayramlarımızdan olan 19 Mayıs'ın gelmesiyle öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki 19 Mayıs okullar tatil mi 2021? 19 Mayıs'ta ders var mı? İşte yanıtlar...

19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ 2021? 19 MAYIS'TA DERS VAR MI?

Pandemi önlemleri kapsamında alınan tam kapanma kararlarının sona ermesiyle kademeli normalleşme sürecine geçildi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı da kademeli normalleşme sürecine denk geldi. Resmi tatil günlerinden olan 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü ders işlenmeyecek. Kademeli normalleşme süreci kapsamında yüz yüze eğitimlere ara verilmişti. Uzaktan eğitimin devam ettiği günümüzde 19 Mayıs günü de okullar tatil kabul ediliyor.

19 MAYIS RESMİ TATİL TAKVİMİNDE YER ALIYOR

Hafta içi gününe denk gelen 19 Mayıs 2021 resmi tatil takvimi içerisinde yer alıyor. Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs milli mücadelenin fitilinin ateşlendiği gün olarak kabul edilmektedir. Her yıl bayram olarak kutlanan bu tarih aynı zamanda gençlik bayramı olarak da bilinir. Resmi tatil olan 19 Mayıs her yıl törenlerle kutlanmaktaydı. Ancak içinde bulunduğumuz pandemi şartlarından dolayı 19 Mayıs'ın online programlarla kutlanması bekleniyor.

19 MAYIS'IN ANLAM VE ÖNEMİ

Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919 tarihi, Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı gündür. Atatürk'ün gençlere armağan ettiği tarih olan 19 Mayıs aynı zamanda “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanmaktadır. Gençlere büyük önem veren Atatürk milli mücadeleyi başlattığı günü gençlere armağan ederek, Türk milletinin geleceğini de genç nesillere emanet etmiştir.

Milli mücadele fitilinin ateşlendiği 19 Mayıs günü için Atatürk doğum günüm demiştir. Türk siyasi tarihinin dönüm noktası olması bakımdan bu güne ayrı bir önem verilmektedir. Birinci Dünya Savaşı sonrasında kötüleşen koşullar içinde kurtuluş çareleri aranırken, Mustafa Kemal Samsun'dan milli mücadeleyi başlatan ilk adımı atmıştır.