19 Mayıs okullar tatil mi 2022 ? 19 Mayıs resmi tatil mi, kaç gün 2022 ? soruları bu senede en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer aldı. Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı olan bu özel günde okulların tatil olup olmadığını merak edenler arama motorlarında sorularının yanıtlarına göz atıyor. İşte detaylar...

19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ 2022 ?

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bu sene Perşembe gününe denk geliyor. Bu kapsamda 19 Mayıs günü okulların tatil olup olmayacağını araştıranlar için yanıt haberimizde.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil günüdür. Bu sebeple 19 Mayıs 2022 Perşembe günü okullarda eğitime ara verilecek.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, KAÇ GÜN 2022 ?

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatildir. 1 günlük tatil sayılan bu günde tüm çalışanlar ve öğrenciler tatilin keyfini çıkarır.

Hafta içi Perşembe gününe denk gelen 19 Mayıs 2022 resmi tatil takvimi içerisinde yer alıyor. Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs milli mücadelenin fitilinin ateşlendiği gün olarak kabul edilmektedir. Her yıl bayram olarak kutlanan bu tarih aynı zamanda gençlik bayramı olarak da bilinir. Resmi tatil olan 19 Mayıs her yıl törenlerle kutlanmaktadır.

19 MAYIS'IN ANLAM VE ÖNEMİ

Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919 tarihi, Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı gündür. Atatürk'ün gençlere armağan ettiği tarih olan 19 Mayıs aynı zamanda “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanmaktadır. Gençlere büyük önem veren Atatürk milli mücadeleyi başlattığı günü gençlere armağan ederek, Türk milletinin geleceğini de genç nesillere emanet etmiştir.

Milli mücadele fitilinin ateşlendiği 19 Mayıs günü için Atatürk doğum günüm demiştir. Türk siyasi tarihinin dönüm noktası olması bakımdan bu güne ayrı bir önem verilmektedir. Birinci Dünya Savaşı sonrasında kötüleşen koşullar içinde kurtuluş çareleri aranırken, Mustafa Kemal Samsun'dan milli mücadeleyi başlatan ilk adımı atmıştır.

2022 RESMİ TATİLLER | 2022 YILINDA HANGİ GÜNLER RESMİ TATİL OLACAK?

01 Ocak Cumartesi Yılbaşı - 1 gün

23 Nisan Cumartesi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 1 gün

1 Mayıs Pazar Emek ve Dayanışma Günü ve Ramazan Bayramı Arefesi - 1 gün

2- 3- 4 Mayıs Pazartesi Ramazan Bayramı - 3 gün

19 Mayıs Perşembe Gençlik ve Spor Bayramı - 1 gün

8 Temmuz Cuma Kurban Bayramı Arefesi - Yarım gün

9 Temmuz Cumartesi Kurban Bayramı - 4 gün

15 Temmuz Cuma Demokrasi Bayramı - 1 gün

30 Ağustos Salı Zafer Bayramı - 1 gün

28 Ekim Cuma - Yarım gün

29 Ekim Cumartesi Cumhuriyet Bayramı - 1 gün

2022 Yılbaşı Tatili

2022 yılının ilk resmi tatil günüdür. 1 Ocak 2022 Cumartesi gününe denk gelmektedir. Yılbaşı tatili bir gündür.

2022 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

2022’de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi gününe denk gelir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatili aksi ilan edilmediği sürece bir gündür

2022 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

2022 Emek ve Dayanışma günü 1 Mayıs Pazar gününe denk gelmektedir. Emek ve Dayanışma Günü resmi tatili aksi ilan edilmediği sürece bir gündür.

2022 Ramazan Bayramı

2022 yılında Ramazan Bayram tatili aksi ilan edilmediği sürece toplamda 3,5 gündür. Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi, 2. günü 3 Mayıs Salı ve 3. günü ise 4 Mayıs Çarşamba günüdür. 1 Mayıs Pazar Ramazan Bayramı arifesi öğleden sonra yarım gündür.

2022 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

2022 yılında Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Perşembe gününe denk gelmektedir. Aksi ilan edilmediği sürece Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatili bir gündür.

2022 Kurban Bayramı

2022 Kurban Bayramı tatili aksi ilan edilmediği sürece 4,5 gündür. Kurban Bayramı 1. günü 9 Temmuz Cumartesi, 2. günü 10 Temmuz Pazar, 3. günü 11 Temmuz Pazartesi ve 4. günü ise 12 Temmuz Salı günüdür. 8 Temmuz Cuma Kurban Bayramı arifesi öğleden sonra yarım gündür.

2022 1 Temmuz Demokrasi Bayramı

2022 yılında 15 Temmuz Demokrasi Bayramı Cuma gününe denk gelir. Aksi ilan edilmediği sürece Demokrasi Bayramı resmi tatili bir gündür.

2022 30 Ağustos Zafer Bayramı

2022 yılında Zafer Bayramı 30 Ağustos Salı gününe denk gelmektedir. Aksi ilan edilmediği sürece Zafer Bayramı resmi tatili bir gündür.

2022 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

2022 yılında Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Cumartesi denk gelmektedir. 28 Ekim Cuma günleri öğleden sonra yarım gündür. Cumhuriyet Bayramı resmi tatili aksi ilan edilmediği sürece 1,5 gündür

RESMİ TATİLLER 2022