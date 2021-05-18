Başkomutan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı tarih kabul edilen 19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarında, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kabul edilmiş ve milli bayram ilan edilmiştir. Peki 19 Mayıs tapu müdürlüğü açık mı 2021? 19 Mayıs tapu müdürlüğü çalışıyor mu? İşte detaylar...

19 MAYIS TAPU MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK MI 2021? 19 MAYIS TAPU MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞIYOR MU?

19 Mayıs tarihi, Türkiye'de milli bayram ilan edildiğinden resmi tatildir. Bu tarihte her yıl, ülkenin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak çeşitli milli etkinliklere katılmak ve bayramı coşku içinde kutlamak amacıyla tatil ilan edilir.

Tapu Müdürlükleri de, tıpkı diğer tüm resmi tatillerde olduğu gibi 19 Mayıs 2021 tarihinde, faaliyetlerine bir gün ara verir. 20 Mayıs'tan itibaren tekrar hizmet vermeye başlayan Tapu Müdürlükleri, 19 Mayıs Çarşamba 2021 tarihinde kapalıdır.

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.

TARİHÇE

Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır. 20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı 12 Eylül Darbesi'nden sonra "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.

Her yıl 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında spor gösterileri ve törenlerle kutlanır. Üzerinde "Gençlikten Atatürk Sevgisiyle Cumhurbaşkanına" yazan ve "Sevgi Bayrağı" olarak adlandırılan dev bir bayrak Kurtuluş Yolu'ndaki Tütün İskelesi'nden karaya çıkarılarak Samsun valisine verilir. Daha sonra bayrak, Cumhurbaşkanı'na sunulmak üzere genç atletlere teslim edilir. Samsun'dan yola çıkarılarak Amasya, Tokat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Kırıkkale'den sonra 19 Mayıs törenlerinde Ankara'da Cumhurbaşkanına sunulur.

Cumhuriyet'le yaşıt olan bu kutlamalar sadece Cumhurbaşkanının katılımıyla Ankara'da gerçekleşmekle sınırlı kalmaz, ülke genelinde stadyumlarda kutlanırdı. Ama 2012'de, Mayıs ayında havanın soğuk olacağı ve bu açıdan öğrencilere ve vatandaşlara yük olmaması gerekçesiyle başkent Ankara dışındaki illerde, stadyumlarda kutlanması Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce okullara gönderilen bir yazıyla engellenmiştir. Bu karar cumhuriyetçi kesimin büyük tepkisiyle karşılaşmıştır. Bu konuda Alper Ayhan tarafından bir dava açılmış ve kazanılmıştır.

19 MAYIS MESAJLARI

19 Mayıs 1919 Ata’nın Samsuna ayak bastığı “Ya istiklal, ya ölüm” diyerek ulusu uyandırdığı ve emperyalizme karşı savaş açtığı önemli bir gündür. Yaşasın tam bağımsız Türkiye.

19 Mayıs 1919 Samsun’dan çıkan sevgi bayrağının yurdun her yerinde dalgalanması dileğimle, Gençlik ve Spor bayramımız kutlu olsun.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın yıldönümünü hep birlikte yaşamanın sonsuz mutluluğu, coşkusu ve heyecanı içerisindeyiz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 Mayıs günü ulusal egemenlik ateşinin yanmaya başladığı gündür.

19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür. Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 Mayıs kurtuluş günü, yürü ileri. Durmasın bu devrimler, dinmeden gözlerde yaş. Gözlerdeki yaşları durduracak gençlere selam olsun. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 Mayıs yeni Türkiye’nin ve Atatürk’ün doğum günüdür. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Asıl önemli olan ve memleketi temelinden yıkan, halkını esir eden, içerideki cephenin suskunluğudur. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Atamızın, Türk gençliğine bıraktığı kutlu armağan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

Bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır. (K. Atatürk) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Ben, sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. (Mustafa Kemal Atatürk) Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Beni görmek demek ille yüzümü görmek değildir. Benim düşüncelerimi, benim duygularımı anlıyorsanız bu yeter. (K. Atatürk) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. ( K. Atatürk ) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Bilelim ki, milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlerin avıdır. (K. Atatürk)19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Bir zaferi zafer yapan, onun büyüklük ve zorluğudur.

Biz Türkler, tüm tarihimiz boyunca bağımsızlık ve özgürlük timsali olmuş bir milletiz. (K. Atatürk) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır. (K. Atatürk)19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs’ta Samsun’da başlattığı özgürlük ateşinde de söylediği gibi “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” Cumhuriyete sahip çıkan tüm gençliğin bayramı kutlu olsun.

Cumhuriyet ateşi ile yanan vatandaşları saygıyla anarım.

Ey güzel ülkemin güzel yüzlü gençleri. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

Ey Türk Gençliği vazifelerini unutma bayramını da doya doya kutla. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. ( K. Atatürk ) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Geldikleri gibi giderler. (K. Atatürk) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Her inanın idrak edemeyeceği yüksek bir varlıktır, gençlik. Ne varsa gençlikte vardır.

Her ne durumda olursa olsun, Cumhuriyete sahip çıkan, vazifeye hazır, asıl gücün damarlarındaki ASİL KANDA saklı olduğunu bilen tüm gençliğin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

Kurtuluşun ve Atamızın üzerimize bir güneş gibi doğduğu 19 Mayıs tüm Türk milletine armağan olsun. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım, gözüm arkada kalmayacak. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Milli hedefler, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla anıyor, başta gençlerimizin olmak üzere halkımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.

Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. (K. Atatürk) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Samsun’dan Anadolu’ya doğan güneş tüm düşmanı boğduğu 19 Mayıs tüm Türk Gençliğine armağan olsun.

Spor Bayramı kutlu olsun. -Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Spor nasıl ruhu özgür bırakırsa, Cumhuriyette bireyleri özgür kılar. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor bayramınız kutlu olsun.

Spor, ruhun ve bedenin gıda kaynağıdır.

Tarihin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919′un yıl dönümüne ulaşmanın coşku ve heyecanını yaşıyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Tüm milletimizin ve özellikle Türk gençliğinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

100 yıl önce tam da bugün bir kahraman ayak bastı Samsun'a, bir kurtarıcı. O gün güneş doğdu Türk milletinin üstüne. Anladık ki milletçe yeniden doğuyoruz. 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Ulu önder Atatürk’ün Samsunda 19 Mayıs 1919’da yaktığı, bağımsızlık ateşi yurdu alev alev sarmış ve milletin azim ve kararlılığı ile zafere ermiştir. Her bir karış toprağı kanla ve acı ile sulanan Milli Mücadelenin sonunda, Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Cumhuriyet Türk gençliğine armağan olsun. Bu emanete sahip çıkmak hepimizin en önemli vazifesidir.

Atamızın, Türk gençliğine bıraktığı kutlu armağan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

19 Mayıs 1919 Samsun’dan çıkan sevgi bayrağının yurdun her yerinde dalgalanması dileğimle, Gençlik ve Spor bayramımız kutlu olsun.

Yüzyıllardır çektiğimiz çilenin ve yurdun her bir karışını sulayan kanların sonucu doğan CUMHURİYETİ, Türk gençliğine kutsal bir armağan olarak bırakıyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz ( K. Atatürk ). 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Rica ile merhamet dilenmekle bir millet ve devletin şeref ve istiklâli kurtarılmaz. Türk milleti, gelecek nesiller için bunu unutmamalıdır. 19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Varlığına ve geleceğine sahip çıkan tüm Türk gençliğinin bayramı kutlu olsun.

Her ne durumda olursa olsun, Cumhuriyete sahip çıkan, vazifeye hazır, asıl gücün damarlarındaki ASİL KANDA saklı olduğunu bilen tüm gençliğin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

Kurtuluşun ve Atamızın üzerimize bir güneş gibi doğduğu 19 Mayıs tüm Türk milletine armağan olsun. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

Samsun’dan Anadolu’ya doğan güneş tüm düşmanı boğduğu 19 Mayıs tüm Türk Gençliğine armağan olsun.

19 Mayıs kurtuluş günü, yürü ileri. Durmasın bu devrimler, dinmeden gözlerde yaş. Gözlerdeki yaşları durduracak gençlere selam olsun. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.



Gence saygı ve güven, geleceğe saygı ve güvendir. Tüm Türk genliğinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Bağımsızlığı için ölümü göze alan millet, insanlık haysiyet ve şerefinin icabı olan bütün fedakârlığı yapmakla teselli bulur ve elbette esaret zincirini kendi eliyle boynuna geçiren miskin, haysiyetsiz bir millete nazaran dost ve düşman nazarındaki mevkii farklı olur. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.