19 Mayıs'ı harmandalı oynayarak kutladılar

İZMİR Bornova Suphi Koyuncuoğlu Ortaokulu öğretmenleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı harmandalı oynadıkları videolarla kutladılar.

Bornova Suphi Koyuncuoğlu Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenler, halk oyunları öğretmeni Mustafa Ok yönetiminde, bayram coşkusunu yaşatmak için halk oyunları gösterisi hazırladı.

Beden eğitimi öğretmenleri Hayri Yavuz, Halil Dolgun, Rahşan Görüşken, Türkçe öğretmenleri Neşe Yılmaz, Yeşim Sezen Demirelli, İngilizce öğretmenleri Belgin Karcı, Dilek Oktay Yazıcıoğlu, Raile Gençay, matematik öğretmeleri Figen Vural, Hayriye Güngör ve bilişim teknoloji öğretmeni Milay Ayyıldız Derman, okul önü ile evlerinde hazırladıkları videolarda harmandalı oynadı. Öğrenciler de bayram için hazırladıkları çeşitli etkinlik videolarıyla kutlamalara katıldı.

Hazırlanan videolar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de, sosyal medya hesabından gençlere yönelik yaptığı yazılı açıklamada, "Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluğunuzdur. Bu büyük sorumluluğun bilinciyle, daha çok çalışmalı, ülkenize ve milletinize faydalı bireyler olmaya gayret etmelisiniz" dedi.

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Kaynak: DHA