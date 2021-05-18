19 Mayıs 2021 Çarşamba bankaların açık olup olmadığı araştırılıyor. Bu kapsamda vatandaşlar 19 Mayıs'ta bankalar açık mı 2021? EFT ve havale yapılabilecek mi 2021? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Detayları sizler için derledik...

19 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI 2021?

19 Mayıs 2021 Çarşamba günü bankaların mesai saatleri hakkında araştırma yapılıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil günleri arasında bulunuyor. Bu nedenle 19 Mayıs'ta bankalar açık olmayacak. Bankaların resmi tatil günü olması sebebiyle kapalı olacak.

İşlem yapmak isteyen vatandaşların, işlerini daha öncesinde halletmeleri öneriliyor. Bankaların kapalı olması nedeniyle 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü bankalar kapalı olacak. Böylelikle banka çalışanları da salı günü mesai bitiminden, perşembe günü mesai başlama saatine kadar izinli sayılacaklar.

EFT VE HAVALE YAPILABİLECEK Mİ 2021?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bankalar kapalı olacak. Resmi tatil günlerinden olan 19 Mayıs 2021 yılında çarşamba gününe denk geldi. Bu nedenle bankalar da 19 Mayıs günü kapalı olacak. Bunun yanı sıra vatandaşlar bankacılık işlemlerinin nasıl yürütüleceğini merak ediyor. Farklı bankalar arası işlem olan EFT de bir sonraki iş günü olan 20 Mayıs 2021 Perşembe günü hesaplara geçecek. Ancak aynı bankalar arası işlem olan havale resmi tatillerde de yapılabildiği için 19 Mayıs’ta da geçerli olacak.

Banka şubelerinde işlem yapması gereken vatandaşların 18 Mayıs 2021 Salı günü mesai bitimine kadar işlemlerini tamamlamaları öneriliyor. Aksi takdirde tamamlanmayan işlemler 20 Mayıs Perşembe gününe ertelenmek zorunda kalacak. Bankaların yanı sıra PTT’ler, kargo şubeleri, noterler ve devlet daireleri de kapalı olacak.