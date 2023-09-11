19 Mayıs’ta bilek güreşi müsabakaları

Samsun 19 Mayıs Belediyesi tarafından "Festivalin Zirvesi" sloganıyla bu yıl 3'ncüsü gerçekleşen Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali çerçevesinde düzenlenen bilek güreşi müsabakalarında dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

İhlas Haber Ajansı
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19 Mayıs’ta bilek güreşi müsabakaları

Samsun 19 Mayıs Belediyesi tarafından "Festivalin Zirvesi" sloganıyla bu yıl 3'ncüsü gerçekleşen Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali çerçevesinde düzenlenen bilek güreşi müsabakalarında dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali'nde etkinlik programı devam etti. 19 Mayıs Belediyesi'nce doğa tutkunlarını bir araya getiren ve çeşitli yarışmalarla renklenen NebiyanFest'te bilek güreşi müsabakaları, 15 Temmuz Millet Meydanı'nda yapıldı.

Gençlerin ve büyüklerin kıyasıya güç gösterisinde bulunduğu yarışmalarda derece yapan sporculara ödülleri verildi. 19 yaş altı 60 kg'da Yasin Duman birinci olurken, ikinciliği Oğuzhan Kahya, üçüncülüğü ise Ali Deniz elde etti. 19 yaş altı 80 kg'da Enes İnce birinci, Yüksel Sağlam ikinci, Zafer Uncu da üçüncü oldu.

19 yaş altı 100 kg'da Niyazi Kulah birincilik kürsüsüne çıkarken, Gürhan Ada Gürel ikinciliği ve Muhammet Mücahit Soylu da üçüncülüğü elde etti.

Kızlar Kategorisinde 19 yaş altında Emine Hatun Cebeci rakiplerini yenip birinci olurken, Elif Sena Kalkan ikincilik, Beyza Kılıç ise üçüncülük derecesi kazandı.

Büyükler 80 kg'da Murat Kökalp birinci, Hamza Gündüz ikinci, Ahmet Şengül üçüncü olurken, büyükler 100 kg'da Burak Deniz birinci, M. Emin Kılıç da ikinci olarak derece yaptı.

1-3 Eylül tarihleri arasında doğa tutkunlarını buluşturdukları dolu dolu etkinlik takvimiyle heyecanlı, eğlenceli bir Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali yaşadıklarını hatırlatan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, bilek güreşi müsabakalarında derece yapan sporcuları tebrik ederek, başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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