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  3. 19 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans aracılığıyla gençlerle görüştü!

19 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans aracılığıyla gençlerle görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla video konferans yöntemiyle gençlerle bir araya geldi. Gençlere önemli mesajlar veren Erdoğan, gençlerin yanında olmayı sürdüreceklerinin altını çizdi.

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19 Mayıs 2020 Salı 16:59

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