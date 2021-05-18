19 Mayıs'ta İstiklal Marşı okunacak mı 2021? 19 Mayıs İstiklal Marşı kaçta söylenecek, ne zaman okunacak 2021? soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlar arasında yerini aldı .Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

18 MAYIS YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ 2021?

Her sene resmi tatil olarak kutlanan 19 Mayıs'a saatler kala vatandaşlar tarafından en çok aratılan konulardan birisi bir önceki gün olan 18 Mayıs'ın yarım gün veya tatil olup olmayacağı oldu. Yapılan açıklamaya göre 18 Mayıs'ın yarım gün veya resmi tatil olmadığı belirtildi. 18 Mayıs Salı gününde resmi kurum ve kuruluşların yanı sıra özel şirketler açık olacaktır.

19 MAYIS'TA İSTİKLAL MARŞI OKUNACAK MI 2021?

İçişleri Bakanlığı tarafından tam kapanmanın ardından yayımlanan genelge kapsamında belirli düzenlemelere gidilerek sokağa çıkma yasağının devam edileceği açıklandı. 19 Mayıs'ın yaklaşmasıyla da vatandaşlar etkinliklerin olup olmayacağını öğrenmek için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamasını beklemeye başladı.

Bakan Kasapoğlu ise en son 23 Nisan'da gerçekleştirilen İstiklal Marşı okuma etkinliğinin 19 Mayıs Çarşamba günü de balkonlardan okunacağının bilgisini verdi.

19 MAYIS'TA İSTİKLAL MARŞI KAÇTA SÖYLENECEK, NE ZAMAN OKUNACAK 2021?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında Anıtkabir'i ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ziyaretinin ardından 19 Mayıs'ta balkonlarda gerçekleştirilecek İstiklal Marşı etkinliği için "Her şeyden önemlisi 19 Mayıs günü saat 19.19’da bütün Türkiye aynı anda evlerimizin pencerelerine, balkonlarımıza şanlı bayrağımızla çıkarak, hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı okuyacağız. İstiklal Marşımız aynı geçen yıl olduğu gibi stadyumlardan, spor tesislerinden de çalınacak. Gençlerimiz, en ufak taviz vermeden, millet iradesini ve demokrasiyi korumaya devam ettiklerini, bu mirası en iyi şekilde geleceğe taşıma noktasındaki kararlılıklarını haykıracaklar" dedi.

19 MAYIS 2021 SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? 19 MAYISTA YASAK VAR MI 2021?

19 Mayıs 2021 Çarşamba günü sokağa çıkma yasağı olacak. Ancak bu yasak saat 21.00'de başlayacak ve 20 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı Kademeli Normalleşme Tedbirleri konulu genelgede şu ifadeler yer almaktadır:

"Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­- 05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır."