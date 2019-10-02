19 Mayıs’ta “Yaya Güvenliğinin Bekçisiyiz” etkinliği

2019 yılının öncelikli yaya yılı olarak ilan edilmesiyle, yıl boyunca devam edecek olan kampanya için 19 Mayıs ilçesinde de uygulama yapıldı.

Yapılan uygulamaya 19 Mayıs Kaymakamı Yavuz Güner, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Kalınbacak, İlçe Emniyet Müdürü Murat Elkılıç, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, polisler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın"

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Yaya geçitlerinde yayalara öncelik tanınması adına farkındalık yapmak için düzenlenen kampanya dolayısıyla "Yaya Güvenliğinin Bekçisiyiz" sloganı ile bu gün öğrencilerimizle birlikte yaya geçitlerinde nöbetteydik. Biz hepimiz sürücüyüz, aynı zamanda hepimiz yayayız. Bu yüzden araçlarımızı ne kadar dikkatli kullanırsak, ne kadar trafik kurallarına uyarsak o kadar hayat kurtarmış oluruz. "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" " dedi.

Kampanya hakkında bilgilendirme yapan İlçe Emniyet Müdürü Murat Elkılıç "İçişleri Bakanlığımız tarafından "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganı ile 2019 yılı Yaya Öncelikli Trafik Yılı ilan edilmiştir. Ülke genelinde farkındalık oluşturmak amacıyla yıl boyu devam edecek olan bu kampanya ile ülke genelinde olduğu gibi ilçemizde de sürücülere bu kampanya hakkında bilgi vermek, farkındalığı oluşturmak, ülkemizde meydana gelen Ölümlü-yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazalarının önüne geçmek üzere burada kampanyamızı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA