19 Nisan 2021 Pazartesi Fox TV Yayın Akışı |Yasak Elma yeni bölümüyle FOX'ta

19 Nisan 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, akşam ise heyecanla beklenen dizi "Yasak Elma" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 19 Nisan 2021 Pazartesi yayın akışı...

FOX TV 19 NİSAN 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Pınar Atuğ ile Ramazan Lezzetleri

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Hasan Ali ve Ender yakınlaşması sonrasında, Ender, Şahika’yı son anda yarı yolda bırakır. Bu da Şahika’nın yeni bir plan yapmasına neden olur. Şahika’nın Ender’den alacağı intikam, eski defterleri açmaktan geçecektir.

Yıldız ise annesinin yaptığı büyük bir hatayı kayınvalidesine belli etmeden çözmenin yollarını arar ama kendini daha büyük bir kaosun içinde bulur.

(KAYNAK: FOX TV)