19 Nisan 2021 Pazartesi Fox TV Yayın Akışı |Yasak Elma yeni bölümüyle FOX'ta
FOX TV 19 Nisan 2021 Pazartesi yayın akışı hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, günün ikinci yarsında ise "Yasak Elma" dizisi seyirci karşısında olacak. İşte FOX TV 19 Nisan 2021 Pazartesi yayın akışı...
19 Nisan 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, akşam ise heyecanla beklenen dizi "Yasak Elma" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 19 Nisan 2021 Pazartesi yayın akışı...
FOX TV 19 NİSAN 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Pınar Atuğ ile Ramazan Lezzetleri
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma
YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ
Hasan Ali ve Ender yakınlaşması sonrasında, Ender, Şahika’yı son anda yarı yolda bırakır. Bu da Şahika’nın yeni bir plan yapmasına neden olur. Şahika’nın Ender’den alacağı intikam, eski defterleri açmaktan geçecektir.
Yıldız ise annesinin yaptığı büyük bir hatayı kayınvalidesine belli etmeden çözmenin yollarını arar ama kendini daha büyük bir kaosun içinde bulur.
(KAYNAK: FOX TV)