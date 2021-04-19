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  3. 19 Nisan 2021 Pazartesi TRT1 Yayın Akışı |Uyanış Büyük Selçuklu tekrar bölümüyle TRT 1'de

19 Nisan 2021 Pazartesi TRT1 Yayın Akışı |Uyanış Büyük Selçuklu tekrar bölümüyle TRT 1'de

TRT 1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? TRT 1 19 Nisan 2021 Pazartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarında bu akşam "Uyanış Büyük Selçuklu" adlı dizi ekranlarda olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...

19 Nisan 2021 Pazartesi TRT1 Yayın Akışı |Uyanış Büyük Selçuklu tekrar bölümüyle TRT 1'de

19 Nisan 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı nedir? Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi" adlı nostaljik dizi yer alırken, hemen ardından "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Uyanış Büyük Selçuklu" tekrar bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT 1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 19 Nisan 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı...

19 Nisan 2021 Pazartesi TRT1 Yayın Akışı |Uyanış Büyük Selçuklu tekrar bölümüyle TRT 1'de

TRT1 19 NİSAN 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

08:20 Kuşlarla Yolculuk
09:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım'ın Konağı
12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:00 Acemi Anneler
16:15 Mavera 
18:00 Ana Haber 
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Uyanış Büyük Selçuklu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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