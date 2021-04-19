19 Nisan 2021 Pazartesi TRT1 Yayın Akışı |Uyanış Büyük Selçuklu tekrar bölümüyle TRT 1'de

19 Nisan 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı nedir? Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi" adlı nostaljik dizi yer alırken, hemen ardından "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Uyanış Büyük Selçuklu" tekrar bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT 1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 19 Nisan 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı...

TRT1 19 NİSAN 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

08:20 Kuşlarla Yolculuk

09:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım'ın Konağı

12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:00 Acemi Anneler

16:15 Mavera

18:00 Ana Haber

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Uyanış Büyük Selçuklu