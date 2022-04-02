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  3. 19 Nisan 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

19 Nisan 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

19 Nisan 2022 Salı günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 19 Nisan 2022 Salı bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

19 Nisan 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 19 Nisan 2022 Salı bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 19 Nisan 2022 Salı maç programı...

19 NİSAN 2022 SALI GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

19 Nisan 2022 Salı gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:


10:05
Western United - Macarthur Bulls
Avustralya A Ligi

Bein Sports 4, Bilyoner TV

13:30
Ümraniyespor - Keçiörengücü
Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

14:00
Vissel Kobe - Kitchee
AFC Şampiyonlar Ligi

D Smart Kanal 90

14:00
Sydney FC - Gia Lai
AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2

16:00
Denizlispor - İstanbulspor
Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 2

17:00
Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk
Hazırlık Maçı

 TV8

17:00
Yokohama Marinos - Jeonbuk
AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2

18:00
Bursaspor - Gençlerbirliği
Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

19:00
Asane - Stabaek
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
KFUM Oslo - Raufoss
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Mjondalen - Stjordals Blink
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Ranheim - Grorud
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Sandnes - Kongsvinger
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Skeid - Brann
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Sogndal - Bryne
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:45
Vitesse - Sparta Rotterdam
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

20:00
Mallorca - Alaves
İspanya La Liga

CBC Sport, Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2

20:00
Randers - Silkeborg
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00
Trelleborgs - Östersunds
İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:30
Trabzonspor - Kayserispor
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) Yarı Final

A Spor

21:00
ADO Den Haag - Jong PSV
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Ajaccio - Dunkerque HB
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00
Amiens - Le Havre
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00
Auxerre - JDA Dijon
Fransa Ligue 2

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

21:00
Grenoble - Valenciennes
Fransa Ligue 2

 Bilyoner TV

21:00
Guingamp - Pau
Fransa Ligue 2

 Bilyoner TV

21:00
Niort - Bastia
Fransa Ligue 2

 Bilyoner TV

21:00
Paris FC - Caen
Fransa Ligue 2

 Bilyoner TV

21:00
Quevilly Rouen - Nimes
Fransa Ligue 2

 Bilyoner TV

21:00
Rodez - Nancy
Fransa Ligue 2

 Bilyoner TV

21:00
Sochaux - Toulouse
Fransa Ligue 2

Bein Sports Max 1, Bilyoner TV

21:45
Queen of South - Inverness
İskoçya Championship

 Bilyoner TV

21:45
Hamburg - Freiburg
Almanya Kupası DFB Pokal Yarı Final

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

22:00
Inter - Milan
İtalya Kupası Yarı Final

 TRT Spor, Bilyoner TV

22:00
Liverpool - Manchester Utd
İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

22:00
Real Betis - Elche
İspanya La Liga

Bilyoner TV, D Smart Kanal 90

22:30
Villarreal - Valencia
İspanya La Liga

CBC Sport, Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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