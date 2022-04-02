19 Nisan 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
19 Nisan 2022 Salı günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 19 Nisan 2022 Salı bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 19 Nisan 2022 Salı bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 19 Nisan 2022 Salı maç programı...
19 NİSAN 2022 SALI GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
19 Nisan 2022 Salı gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
10:05
Western United - Macarthur Bulls
Avustralya A Ligi
Bein Sports 4, Bilyoner TV
13:30
Ümraniyespor - Keçiörengücü
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
14:00
Vissel Kobe - Kitchee
AFC Şampiyonlar Ligi
D Smart Kanal 90
14:00
Sydney FC - Gia Lai
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor 2, Spor Smart 2
16:00
Denizlispor - İstanbulspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 2
17:00
Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk
Hazırlık Maçı
TV8
17:00
Yokohama Marinos - Jeonbuk
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor 2, Spor Smart 2
18:00
Bursaspor - Gençlerbirliği
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
19:00
Asane - Stabaek
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
KFUM Oslo - Raufoss
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Mjondalen - Stjordals Blink
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Ranheim - Grorud
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Sandnes - Kongsvinger
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Skeid - Brann
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Sogndal - Bryne
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:45
Vitesse - Sparta Rotterdam
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
20:00
Mallorca - Alaves
İspanya La Liga
CBC Sport, Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2
20:00
Randers - Silkeborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
20:00
Trelleborgs - Östersunds
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:30
Trabzonspor - Kayserispor
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) Yarı Final
A Spor
21:00
ADO Den Haag - Jong PSV
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Ajaccio - Dunkerque HB
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Amiens - Le Havre
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Auxerre - JDA Dijon
Fransa Ligue 2
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV
21:00
Grenoble - Valenciennes
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Guingamp - Pau
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Niort - Bastia
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Paris FC - Caen
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Quevilly Rouen - Nimes
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Rodez - Nancy
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Sochaux - Toulouse
Fransa Ligue 2
Bein Sports Max 1, Bilyoner TV
21:45
Queen of South - Inverness
İskoçya Championship
Bilyoner TV
21:45
Hamburg - Freiburg
Almanya Kupası DFB Pokal Yarı Final
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
22:00
Inter - Milan
İtalya Kupası Yarı Final
TRT Spor, Bilyoner TV
22:00
Liverpool - Manchester Utd
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
22:00
Real Betis - Elche
İspanya La Liga
Bilyoner TV, D Smart Kanal 90
22:30
Villarreal - Valencia
İspanya La Liga
CBC Sport, Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2