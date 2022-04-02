19 Nisan 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 19 Nisan 2022 Salı bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 19 Nisan 2022 Salı maç programı...

19 NİSAN 2022 SALI GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

19 Nisan 2022 Salı gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:



10:05

Western United - Macarthur Bulls

Avustralya A Ligi

Bein Sports 4, Bilyoner TV

13:30

Ümraniyespor - Keçiörengücü

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

14:00

Vissel Kobe - Kitchee

AFC Şampiyonlar Ligi

D Smart Kanal 90

14:00

Sydney FC - Gia Lai

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2

16:00

Denizlispor - İstanbulspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 2

17:00

Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk

Hazırlık Maçı

TV8

17:00

Yokohama Marinos - Jeonbuk

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2

18:00

Bursaspor - Gençlerbirliği

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

19:00

Asane - Stabaek

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

KFUM Oslo - Raufoss

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Mjondalen - Stjordals Blink

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Ranheim - Grorud

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Sandnes - Kongsvinger

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Skeid - Brann

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Sogndal - Bryne

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:45

Vitesse - Sparta Rotterdam

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

20:00

Mallorca - Alaves

İspanya La Liga

CBC Sport, Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2

20:00

Randers - Silkeborg

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00

Trelleborgs - Östersunds

İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:30

Trabzonspor - Kayserispor

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) Yarı Final

A Spor

21:00

ADO Den Haag - Jong PSV

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Ajaccio - Dunkerque HB

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Amiens - Le Havre

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Auxerre - JDA Dijon

Fransa Ligue 2

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

21:00

Grenoble - Valenciennes

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Guingamp - Pau

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Niort - Bastia

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Paris FC - Caen

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Quevilly Rouen - Nimes

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Rodez - Nancy

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Sochaux - Toulouse

Fransa Ligue 2

Bein Sports Max 1, Bilyoner TV

21:45

Queen of South - Inverness

İskoçya Championship

Bilyoner TV

21:45

Hamburg - Freiburg

Almanya Kupası DFB Pokal Yarı Final

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

22:00

Inter - Milan

İtalya Kupası Yarı Final

TRT Spor, Bilyoner TV

22:00

Liverpool - Manchester Utd

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

22:00

Real Betis - Elche

İspanya La Liga

Bilyoner TV, D Smart Kanal 90

22:30

Villarreal - Valencia

İspanya La Liga

CBC Sport, Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2