19 Nisan Su Kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlığı şu sıralar internette sıkça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri detaylarıyla haberimizde yer verdik.

19 NİSAN PAZARTESİ İSKİ SU KESİNTİSİ

İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Oruç Reis Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.04.2021 09:14 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.04.2021 10:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

19 NİSAN PAZARTESİ ASKİ SU KESİNTİSİ

ÇAMLIDERE

Arıza Tarihi: 19.04.2021 09:50:00

Tamir Tarihi: 19.04.2021 13:00:00

Detay: Çamlıdere İlçesi, Kayabaşı Mahallesi yayla Tepebaşı Küme Evleri 90 lık PVC İçme Suyu Şebeke Hattı arızasından Dolayı Su Kesintisi Yaşanmaktadır

Etkilenen Yerler: KAYABAŞI YAYLA MAHALLESİ

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 19.04.2021 10:00:00

Tamir Tarihi: 19.04.2021 15:30:00

Detay: ETİMESGUT BAĞLICA MAH. 1034 SK. MEYDANA GELEN FEN İŞLERİ YOL ÇALIŞMASI ESNASINADA MEYDANA GELEN Q100'LÜK DUKTİL BORU ARIZASI NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ MEYDANA GELMİŞTİR.

Etkilenen Yerler: BAĞLICA MAH. 1064 SK CİVARI

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 19.04.2021 09:30:00

Tamir Tarihi: 19.04.2021 20:00:00

Detay: Çankaya ilçesi Alacaatlı mahallesi 4835 sokak içi 150'lik duktil boru arızası

Etkilenen Yerler: Alacaatlı mahallesi 4835 sokak, atasayanlar, cennette Yapı kooperatifi, arte ve civarı kesintiden etkilenecektir.

19 NİSAN PAZARTESİ İZSU SU KESİNTİSİ

ÖDEMİŞ - BİRGİ, CEVİZALAN, HACIHASAN, KEMER, BUCAK, ÜÇKONAK, BÜYÜKAVULCUK, KÜÇÜKAVULCUK

19.04.2021 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Elektrik Arızası

GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI KEMER, BIRGI, KÜÇÜKAVULCUK, BÜYÜKAVULCUK, KEMER, HACIHASAN, BUCAK, CEVIZALAN MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

SELÇUK - BELEVİ

19.04.2021 saat 10:00 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Vana Arızası

12011 sokak ve bağlı kollarda

19 NİSAN PAZARTESİ İSU SU KESİNTİSİ

Şirintepe Mah. / İzmit

19/04/2021 08:55:08 ile 19/04/2021 10:53:20 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI -TEKRAR nedeniyle su kesintisi.

Ertuğrul Gazi Mah. / İzmit

19/04/2021 08:55:08 ile 19/04/2021 10:53:20 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI -TEKRAR nedeniyle su kesintisi.

Kocatepe Mah. / İzmit

19/04/2021 08:55:08 ile 19/04/2021 10:53:20 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI -TEKRAR nedeniyle su kesintisi.

Değirmendere Yalı Mah. / Gölcük

19/04/2021 10:08:50 ile 19/04/2021 12:00:56 tarihleri arasında SBK ARZ nedeniyle su kesintisi.

Değirmendere Merkez Mah. / Gölcük

19/04/2021 10:08:50 ile 19/04/2021 12:00:56 tarihleri arasında SBK ARZ nedeniyle su kesintisi.

Hatipköy Mah. / İzmit

19/04/2021 08:00:00 ile 19/04/2021 11:00:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

Akpınar Mah. / İzmit

19/04/2021 08:00:00 ile 19/04/2021 11:00:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

Mahmutpaşa Mah. / Başiskele

19/04/2021 09:33:59 ile 19/04/2021 10:33:58 tarihleri arasında ARIZA KAYNAKLI nedeniyle su kesintisi.

4 Temmuz Mah. / Karamürsel

19/04/2021 09:46:00 ile 19/04/2021 11:46:00 tarihleri arasında İÇME SUYU HATTI DEPLASE. nedeniyle su kesintisi.