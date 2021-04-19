19 Nisan Su Kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti
19 Nisan'da İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli'de yaşanacak su kesinti listesini merak edenler, 19 Nisan Su Kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti sorularıyla internette aratmalarını sürdürüyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.
19 Nisan Su Kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlığı şu sıralar internette sıkça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri detaylarıyla haberimizde yer verdik.
19 NİSAN PAZARTESİ İSKİ SU KESİNTİSİ
|İlçe
|:
|Esenler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Oruç Reis Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|19.04.2021 09:14
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|İlçe
|:
|Kartal
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Hürriyet Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|19.04.2021 10:00
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
19 NİSAN PAZARTESİ ASKİ SU KESİNTİSİ
ÇAMLIDERE
Arıza Tarihi: 19.04.2021 09:50:00
Tamir Tarihi: 19.04.2021 13:00:00
Detay: Çamlıdere İlçesi, Kayabaşı Mahallesi yayla Tepebaşı Küme Evleri 90 lık PVC İçme Suyu Şebeke Hattı arızasından Dolayı Su Kesintisi Yaşanmaktadır
Etkilenen Yerler: KAYABAŞI YAYLA MAHALLESİ
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 19.04.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 19.04.2021 15:30:00
Detay: ETİMESGUT BAĞLICA MAH. 1034 SK. MEYDANA GELEN FEN İŞLERİ YOL ÇALIŞMASI ESNASINADA MEYDANA GELEN Q100'LÜK DUKTİL BORU ARIZASI NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ MEYDANA GELMİŞTİR.
Etkilenen Yerler: BAĞLICA MAH. 1064 SK CİVARI
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 19.04.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 19.04.2021 20:00:00
Detay: Çankaya ilçesi Alacaatlı mahallesi 4835 sokak içi 150'lik duktil boru arızası
Etkilenen Yerler: Alacaatlı mahallesi 4835 sokak, atasayanlar, cennette Yapı kooperatifi, arte ve civarı kesintiden etkilenecektir.
19 NİSAN PAZARTESİ İZSU SU KESİNTİSİ
ÖDEMİŞ - BİRGİ, CEVİZALAN, HACIHASAN, KEMER, BUCAK, ÜÇKONAK, BÜYÜKAVULCUK, KÜÇÜKAVULCUK
19.04.2021 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Elektrik Arızası
GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI KEMER, BIRGI, KÜÇÜKAVULCUK, BÜYÜKAVULCUK, KEMER, HACIHASAN, BUCAK, CEVIZALAN MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
SELÇUK - BELEVİ
19.04.2021 saat 10:00 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
Vana Arızası
12011 sokak ve bağlı kollarda
19 NİSAN PAZARTESİ İSU SU KESİNTİSİ
Şirintepe Mah. / İzmit
19/04/2021 08:55:08 ile 19/04/2021 10:53:20 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI -TEKRAR nedeniyle su kesintisi.
Ertuğrul Gazi Mah. / İzmit
19/04/2021 08:55:08 ile 19/04/2021 10:53:20 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI -TEKRAR nedeniyle su kesintisi.
Kocatepe Mah. / İzmit
19/04/2021 08:55:08 ile 19/04/2021 10:53:20 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI -TEKRAR nedeniyle su kesintisi.
Değirmendere Yalı Mah. / Gölcük
19/04/2021 10:08:50 ile 19/04/2021 12:00:56 tarihleri arasında SBK ARZ nedeniyle su kesintisi.
Değirmendere Merkez Mah. / Gölcük
19/04/2021 10:08:50 ile 19/04/2021 12:00:56 tarihleri arasında SBK ARZ nedeniyle su kesintisi.
Hatipköy Mah. / İzmit
19/04/2021 08:00:00 ile 19/04/2021 11:00:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.
Akpınar Mah. / İzmit
19/04/2021 08:00:00 ile 19/04/2021 11:00:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.
Mahmutpaşa Mah. / Başiskele
19/04/2021 09:33:59 ile 19/04/2021 10:33:58 tarihleri arasında ARIZA KAYNAKLI nedeniyle su kesintisi.
4 Temmuz Mah. / Karamürsel
19/04/2021 09:46:00 ile 19/04/2021 11:46:00 tarihleri arasında İÇME SUYU HATTI DEPLASE. nedeniyle su kesintisi.