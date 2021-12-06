19 Ocak 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
19 Ocak 2022 Çarşamba günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 19 Ocak 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 19 Ocak 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
19 OCAK 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
19 Ocak 2022 Çarşamba oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
11:45
Adelaide United - WS Wanderers
Avustralya A Ligi Ertelendi
Yayın Yok
11:45
Brisbane Roar - Perth Glory
Avustralya A Ligi
Bein Sports 2, Bilyoner TV
13:00
Viktoria Plzen - Zbrojovka Brno
Hazırlık Maçı
Viktoria Plzen Youtube
16:00
Volos - Smyrnis
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
17:00
Gaziantep FK - Y.Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
17:00
Ç.Rizespor - Antalyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 3
17:00
Göztepe - Sivasspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
17:00
Kayserispor - M.Başakşehir
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
17:00
Zorya - Pogon Szczecin
Hazırlık Maçı
Zorya Youtube
17:30
Dinamo Kiev - Murcia
Hazırlık Maçı
Dinamo Kiev Youtube
19:30
Sassuolo - Cagliari
İtalya Kupası
TRT Spor, Bilyoner TV
20:00
Trabzonspor - Giresunspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Fenerbahçe - Altay
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
20:30
Hannover - Monchengladbach
Almanya Kupası DFB Pokal
Yayın Yok
20:30
Leipzig - Hansa Rostock
Almanya Kupası DFB Pokal
Spor Smart 2
21:00
Celta Vigo - Osasuna
İspanya La Liga
Spor Smart, CBC Sport, Bilyoner TV
21:00
Clermont - Strasbourg
Fransa Ligue 1
Bein Max 1, Bilyoner TV
21:00
Lille - Lorient
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3, Bilyoner TV
21:00
Montpellier - Troyes
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4, Bilyoner TV
21:00
Toulouse - Nancy
Fransa Ligue 2
Bein Max 2, Bilyoner TV
22:00
Gine Bissau - Nijerya
CAF Afrika Uluslar Kupasi
Bilyoner TV
22:00
Mısır - Sudan
CAF Afrika Uluslar Kupasi
Bilyoner TV
22:30
Leicester City - Tottenham
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
22:45
Genk - Mechelen
Belçika Pro League
Bilyoner TV
22:45
Hertha Berlin - Union Berlin
Almanya Kupası DFB Pokal
Sport Smart
22:45
Hoffenheim - Freiburg
Almanya Kupası DFB Pokal
Yayın Yok
22:45
Hull City - Blackburn Rovers
İngiltere Championship
Bein Sports 2, Bilyoner TV
23:00
Brentford - Manchester Utd
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
23:00
Lugo - Almeria
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
23:00
Real Sociedad - Atletico Madrid
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
Tivibu Spor 2, Bilyoner TV
23:00
Inter - Empoli
İtalya Kupası
Bilyoner TV
23:30
Valencia - Sevilla
İspanya La Liga
Spor Smart, CBC Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV