Adana'da deprem mi oldu 19 Ocak 2022? Adana neden sallandı 19 Ocak 2022?Son dakika | AFAD açıkladı: Adana'nın Ceyhan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde depremKonyaspor'da Soner Dikmen'den duygusal röportaj! Ahmet Çalık'ı andı, tüm Türkiye'yi ağlattı!Günlük burç yorumları 19 Ocak 2022 Çarşamba| Aslan, gizli aşklar ortaya çıkıyor; Başak, dostun düşmanın belli oluyor!BUDO duyurdu! Seferler iptal edildi!Neva isminin anlamı nedir, Neva ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Yönetici (Özlük Hizmetleri) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları19 Ocak 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?Furkan Yazıcıoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Furkan Yazıcıoğlu BiyografisiKarabük bugün okullar tatil mi? | Karabük Valiliği son dakika açıklaması 19 Ocak 2022 Çarşamba
İstanbul1 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 19 Ocak 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

19 Ocak 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

19 Ocak 2022 Çarşamba günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 19 Ocak 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

19 Ocak 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 19 Ocak 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

19 OCAK 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

19 Ocak 2022 Çarşamba oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:45
Adelaide United - WS Wanderers
Avustralya A Ligi Ertelendi
Yayın Yok

11:45
Brisbane Roar - Perth Glory
Avustralya A Ligi
Bein Sports 2, Bilyoner TV

13:00
Viktoria Plzen - Zbrojovka Brno
Hazırlık Maçı
Viktoria Plzen Youtube

16:00
Volos - Smyrnis
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV

17:00
Gaziantep FK - Y.Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

17:00
Ç.Rizespor - Antalyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 3

17:00
Göztepe - Sivasspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2

17:00
Kayserispor - M.Başakşehir
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

17:00
Zorya - Pogon Szczecin
Hazırlık Maçı
Zorya Youtube

17:30
Dinamo Kiev - Murcia
Hazırlık Maçı
Dinamo Kiev Youtube

19:30
Sassuolo - Cagliari
İtalya Kupası
TRT Spor, Bilyoner TV

20:00
Trabzonspor - Giresunspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

20:00
Fenerbahçe - Altay
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2

20:30
Hannover - Monchengladbach
Almanya Kupası DFB Pokal
Yayın Yok

20:30
Leipzig - Hansa Rostock
Almanya Kupası DFB Pokal
Spor Smart 2

21:00
Celta Vigo - Osasuna
İspanya La Liga
Spor Smart, CBC Sport, Bilyoner TV

21:00
Clermont - Strasbourg
Fransa Ligue 1
Bein Max 1, Bilyoner TV

21:00
Lille - Lorient
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3, Bilyoner TV

21:00
Montpellier - Troyes
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4, Bilyoner TV

21:00
Toulouse - Nancy
Fransa Ligue 2
Bein Max 2, Bilyoner TV

22:00
Gine Bissau - Nijerya
CAF Afrika Uluslar Kupasi
Bilyoner TV

22:00
Mısır - Sudan
CAF Afrika Uluslar Kupasi
Bilyoner TV

22:30
Leicester City - Tottenham
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus

22:45
Genk - Mechelen
Belçika Pro League
Bilyoner TV

22:45
Hertha Berlin - Union Berlin
Almanya Kupası DFB Pokal
Sport Smart

22:45
Hoffenheim - Freiburg
Almanya Kupası DFB Pokal
Yayın Yok

22:45
Hull City - Blackburn Rovers
İngiltere Championship
Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:00
Brentford - Manchester Utd
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus

23:00
Lugo - Almeria
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV

23:00
Real Sociedad - Atletico Madrid
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

23:00
Inter - Empoli
İtalya Kupası
Bilyoner TV

23:30
Valencia - Sevilla
İspanya La Liga
Spor Smart, CBC Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

Ramazan Sarı
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
232
530
132
132
133
132
626
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT