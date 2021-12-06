19 Ocak 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 19 Ocak 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

19 OCAK 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

19 Ocak 2022 Çarşamba oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:45

Adelaide United - WS Wanderers

Avustralya A Ligi Ertelendi

Yayın Yok

11:45

Brisbane Roar - Perth Glory

Avustralya A Ligi

Bein Sports 2, Bilyoner TV

13:00

Viktoria Plzen - Zbrojovka Brno

Hazırlık Maçı

Viktoria Plzen Youtube

16:00

Volos - Smyrnis

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

17:00

Gaziantep FK - Y.Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

17:00

Ç.Rizespor - Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 3

17:00

Göztepe - Sivasspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

17:00

Kayserispor - M.Başakşehir

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

17:00

Zorya - Pogon Szczecin

Hazırlık Maçı

Zorya Youtube

17:30

Dinamo Kiev - Murcia

Hazırlık Maçı

Dinamo Kiev Youtube

19:30

Sassuolo - Cagliari

İtalya Kupası

TRT Spor, Bilyoner TV

20:00

Trabzonspor - Giresunspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00

Fenerbahçe - Altay

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

20:30

Hannover - Monchengladbach

Almanya Kupası DFB Pokal

Yayın Yok

20:30

Leipzig - Hansa Rostock

Almanya Kupası DFB Pokal

Spor Smart 2

21:00

Celta Vigo - Osasuna

İspanya La Liga

Spor Smart, CBC Sport, Bilyoner TV

21:00

Clermont - Strasbourg

Fransa Ligue 1

Bein Max 1, Bilyoner TV

21:00

Lille - Lorient

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV

21:00

Montpellier - Troyes

Fransa Ligue 1

Bein Sports 4, Bilyoner TV

21:00

Toulouse - Nancy

Fransa Ligue 2

Bein Max 2, Bilyoner TV

22:00

Gine Bissau - Nijerya

CAF Afrika Uluslar Kupasi

Bilyoner TV

22:00

Mısır - Sudan

CAF Afrika Uluslar Kupasi

Bilyoner TV

22:30

Leicester City - Tottenham

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

22:45

Genk - Mechelen

Belçika Pro League

Bilyoner TV

22:45

Hertha Berlin - Union Berlin

Almanya Kupası DFB Pokal

Sport Smart

22:45

Hoffenheim - Freiburg

Almanya Kupası DFB Pokal

Yayın Yok

22:45

Hull City - Blackburn Rovers

İngiltere Championship

Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:00

Brentford - Manchester Utd

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

23:00

Lugo - Almeria

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

23:00

Real Sociedad - Atletico Madrid

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey

Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

23:00

Inter - Empoli

İtalya Kupası

Bilyoner TV

23:30

Valencia - Sevilla

İspanya La Liga

Spor Smart, CBC Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV