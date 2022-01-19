19 Ocak 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 19 Ocak 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar.
19 OCAK 2022 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?
Çarşamba gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 19 Ocak 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon dizilerinin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var.
19 OCAK 2022 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
19 OCAK 2022 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16.00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
19 OCAK 2022 ÇARŞAMBA TV 8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13.30 Survivor Panaroma
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
19 OCAK 2022 ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:15 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler (Canlı)
12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Avanak Abdi
19 OCAK 2022 ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:45Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30Alişan İle Hayata Gülümse
12:15Şefin Özel Konuğu
13:15Beni Böyle Sev
16:30Seksenler
19:00Ana Haber
19:55İddiaların Aksine
20:00112 Acil Çağrı
21:30Seneye Bu Zamanlar
23:25Alparslan: Büyük Selçuklu
19 OCAK 2022 ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI
09:00Bir Resim Bir Hikaye
09:30Fotoğraflar
09:50Berceste
10:00Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası
10:30Tarihin Ruhu
11:00Felsefe Söyleşileri
12:00Hayat Sanat
12:30Eşik
13:00Tarih Söyleşileri
14:00Yabancı Sinema: Oyun (Play)
16:15Randevu
16:30İstanbul, Müzik ve Tarih
17:30Evliya Çelebi
18:00Hayat Sanat
18:30Muhayyelat
19:00Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
20:00Coğrafyadan Kültüre Bağ
20:30Sessizce
20:45Türkiye Ekspresi
21:00Edebiyat Söyleşileri
22:00Yerli Sinema: Tepenin Ardı
23:45Coğrafyadan Kültüre Bağ