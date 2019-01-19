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19 Ocak Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG13:30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Atiker Konyaspor13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe16:00 Antalyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor19:00...

19 Ocak Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG

13:30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Atiker Konyaspor

13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe

16:00 Antalyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor

19:00 Galatasaray - MKE Ankaragücü

BEŞİKTAŞ

12.00 BB Erzurumspor maçının hazırlıkları başlayacak

FENERBAHÇE

- Bursaspor maçının hazırlıkları devam edecek

BASKETBOL

-Kadınlar Basketbol Süper Ligi-

13:00 Fenerbahçe - Adana Basketbol

14:00 Çukurova Basketbol Kulübü - OGM Orman Gençlik

16:00 Kayseri Basketbol SK - Mersin BŞB

17:00 İzmit Belediyespor - Galatasaray

VOLEYBOL

- Vestel Venus Sultanlar Ligi

14.00 Beşiktaş - Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)

18.30 Eczacıbaşı VitrA - Kameroğlu Beylikdüzü Vol.İht.

-Efeler Ligi

14:00 Halkbank - Galatasaray

15:30 Tokat Bld. Plevne - İkbal Afyon Bld. Yüntaş

16:30 Jeopark Kula Bld. - İnegöl Bld.

16:00 Arkas Spor - Arhavi Bld.

19:00 Maliye Piyango - Fenerbahçe

DHA

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