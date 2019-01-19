19 Ocak Cumartesi DHA Spor Gündemi
SPOR TOTO SÜPER LİG13:30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Atiker Konyaspor13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe16:00 Antalyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor19:00...
SPOR TOTO SÜPER LİG
13:30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Atiker Konyaspor
13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe
16:00 Antalyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor
19:00 Galatasaray - MKE Ankaragücü
BEŞİKTAŞ
12.00 BB Erzurumspor maçının hazırlıkları başlayacak
FENERBAHÇE
- Bursaspor maçının hazırlıkları devam edecek
BASKETBOL
-Kadınlar Basketbol Süper Ligi-
13:00 Fenerbahçe - Adana Basketbol
14:00 Çukurova Basketbol Kulübü - OGM Orman Gençlik
16:00 Kayseri Basketbol SK - Mersin BŞB
17:00 İzmit Belediyespor - Galatasaray
VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
14.00 Beşiktaş - Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)
18.30 Eczacıbaşı VitrA - Kameroğlu Beylikdüzü Vol.İht.
-Efeler Ligi
14:00 Halkbank - Galatasaray
15:30 Tokat Bld. Plevne - İkbal Afyon Bld. Yüntaş
16:30 Jeopark Kula Bld. - İnegöl Bld.
16:00 Arkas Spor - Arhavi Bld.
19:00 Maliye Piyango - Fenerbahçe
DHA
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