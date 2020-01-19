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  3. 19 Ocak Pazar DHA Spor Gündemi

19 Ocak Pazar DHA Spor Gündemi

Antalyaspor'un prensipte anlaşma sağladığı Lukas Podolski, Antalya'ya geldi.

19 Ocak Pazar DHA Spor Gündemi

ANTALYASPOR

Antalyaspor'un prensipte anlaşma sağladığı Lukas Podolski, Antalya'ya geldi. Tecrübeli yıldızın kırmızı-beyazlı ekibe imza atması bekleniyor.

SÜPER LİG

13.30 Antalyaspor - Göztepe

16.00 Trabzonspor - Kasımpaşa

16.00 Galatasaray - Yukatel Denizlispor

19.00 Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor

TFF 1. LİG

14.00 Keçiörengücü - Eskişehirspor (Aktepe)

14.00 İstanbulspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.30 Boluspor - Osmanlıspor (Bolu Atatürk)

19.00 Bursaspor - Fatih Karagümrük (Bursa Büyükşehir Belediye)

- TFF 2'nci ve 3'üncü Lig'de 19'uncu hafta maçları oynanacak.

ALL-STAR 2020

14.00 ING Basketbol Süper Ligi'nin yıldızlarını bir araya getirecek ING All-Star 2020 heyecanı Sinan Erdem Spor Salonu'nda yaşanacak.

BASKETBOL

- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

15.30 Fenerbahçe Öznur Kablo - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Metro Enerji)

VOLEYBOL

- Vestel Venus Sultanlar Ligi

14.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor - VakıfBank (Mimar Sinan)

14.00 Beşiktaş - Karayolları (TVF Burhan Felek)

18.00 Galatasaray HDI Sigorta - Nilüfer Belediyespor (TVF Burhan Felek)

18.30 Eczacıbaşı VitrA - Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Eczacıbaşı)

AVRUPA LİGLERİ

14.30 Milan - Udinese (Hakan Çalhanoğlu)

16.30 Cercle Brugge - Royal Antwerp (Sinan Bolat)

17.00 Burnley - Leicester City (Çağlar Söyüncü)

20.00 Genoa - Roma (Cengiz Ünder, Mert Çetin, Sinan Gümüş)

20.30 Athletic Bilbao - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)

23.00 Barcelona - Granada (İsmail Köybaşı)

Kaynak: DHA



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