19 Ocak Pazar DHA Spor Gündemi
Antalyaspor'un prensipte anlaşma sağladığı Lukas Podolski, Antalya'ya geldi.
ANTALYASPOR
Antalyaspor'un prensipte anlaşma sağladığı Lukas Podolski, Antalya'ya geldi. Tecrübeli yıldızın kırmızı-beyazlı ekibe imza atması bekleniyor.
SÜPER LİG
13.30 Antalyaspor - Göztepe
16.00 Trabzonspor - Kasımpaşa
16.00 Galatasaray - Yukatel Denizlispor
19.00 Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor
TFF 1. LİG
14.00 Keçiörengücü - Eskişehirspor (Aktepe)
14.00 İstanbulspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.30 Boluspor - Osmanlıspor (Bolu Atatürk)
19.00 Bursaspor - Fatih Karagümrük (Bursa Büyükşehir Belediye)
- TFF 2'nci ve 3'üncü Lig'de 19'uncu hafta maçları oynanacak.
ALL-STAR 2020
14.00 ING Basketbol Süper Ligi'nin yıldızlarını bir araya getirecek ING All-Star 2020 heyecanı Sinan Erdem Spor Salonu'nda yaşanacak.
BASKETBOL
- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
15.30 Fenerbahçe Öznur Kablo - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Metro Enerji)
VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
14.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor - VakıfBank (Mimar Sinan)
14.00 Beşiktaş - Karayolları (TVF Burhan Felek)
18.00 Galatasaray HDI Sigorta - Nilüfer Belediyespor (TVF Burhan Felek)
18.30 Eczacıbaşı VitrA - Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Eczacıbaşı)
AVRUPA LİGLERİ
14.30 Milan - Udinese (Hakan Çalhanoğlu)
16.30 Cercle Brugge - Royal Antwerp (Sinan Bolat)
17.00 Burnley - Leicester City (Çağlar Söyüncü)
20.00 Genoa - Roma (Cengiz Ünder, Mert Çetin, Sinan Gümüş)
20.30 Athletic Bilbao - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)
23.00 Barcelona - Granada (İsmail Köybaşı)
Kaynak: DHA
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