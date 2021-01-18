Gram, tam, yarım, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? İşte 18 Ocak 2021 Pazartesi güncel altın fiyatlarıFenerbahçe - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Doya Doya Moda CANLI İZLE 18 Ocak Pazartesi| TV8 CANLI İZLE YOUTUBEAUZEF geçme notu kaç? AUZEF not hesaplama nasıl yapılır?Hakan Altun ve Sibel Can'dan sevenlerine büyük sürpriz!SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma yasağı açıklaması: 24 bin 755 kişiye işlem yapıldıShow TV Yayın Akışı |Çukur yeni bölümde neler olacak?Kanal D Yayın Akışı |Gelinim Mutfakta yeni bölümde neler olacak?Beşiktaş, Galatasaray Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuYeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
İstanbul-3 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. 19 Ocak Salı su kesintisi | İzmir, İstanbul, Ankara Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU

19 Ocak Salı su kesintisi | İzmir, İstanbul, Ankara Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU

19 Ocak Salı günü, İzmir, İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesintileri, bu kentlerin Kanalizasyon ve Sular İdaresi tarafından yürütülen resmi web sitelerinde güncel verilere dayalı olarak paylaşıldı. İşte 19 Ocak Salı ASKİ - İSKİ - İZSU - İSU su kesintisi...

19 Ocak Salı su kesintisi | İzmir, İstanbul, Ankara Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU

19 Ocak Salı günü yaşanacak planlı su kesintisi bilgilieri, İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'nin resmi web sitelerinde paylaşıldı. Güncel verilere ve arıza kesinti bilgilerine dayanarak oluşturulan kesinti duyurularına biz de haberimizde yer verdik İşte 19 Ocak Salı su kesintisi | İzmir, Ankara, İstanbul, Kocaeli su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İZSU - İSU

19 OCAK SALI İSKİ SU KESİNTİSİ

19 Ocak Salı tarihinde İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler arıza kaynaklı olduğundan ani gelişebilmektedir. Bu nedenle sıklıkla güncellenen kesinti bilgilerine dair yeni verilere ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir.

19 OCAK SALI ASKİ SU KESİNTİSİ

19 Ocak Salı tarihinde Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler arıza kaynaklı olduğundan ani gelişebilmektedir. Bu nedenle sıklıkla güncellenen kesinti bilgilerine dair yeni verilere ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir.

19 OCAK SALI İZSU SU KESİNTİSİ

19 Ocak Salı tarihinde İzmi'rde yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler arıza kaynaklı olduğundan ani gelişebilmektedir. Bu nedenle sıklıkla güncellenen kesinti bilgilerine dair yeni verilere ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir.

19 OCAK SALI ASKİ SU KESİNTİSİ

19 Ocak Salı tarihinde Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler arıza kaynaklı olduğundan ani gelişebilmektedir. Bu nedenle sıklıkla güncellenen kesinti bilgilerine dair yeni verilere ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
HABERE YORUM KAT