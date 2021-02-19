Sağlık Bakanlığı, her gün internet sitesinde Türkiye Günlük Koronavirüs tablosunu paylaşarak koronavirüste son durum hakkında bilgilendirmede bulunuyor. Peki 19 Şubat Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.

19 ŞUBAT CUMA TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU| VAKA VE ÖLÜM SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanlığı, 19 Şubat Cuma gününün koronavirüs tablosunu paylaştı.

Bakanlığın internet sitesinde paylaşılan Türkiye Günlük Korornavirüs tablosuna göre, son 24 saat içinde 116 bin 674 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Yapılan toplam koronavirüs test sayısı 32 milyon 98 bin 166'ya ulaşmış oldu.

KORONAVİRÜS SALGININDA 7 BİN 419 YENİ VAKA

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde paylaşılan Türkiye Günlük Korornavirüs tablosuna göre, yapılan koronavirüs testleri sonucu 7 bin 419 kişinin virüse yakalandığı tespit edildi.

Koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavi altına alınan kişilerden iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 498 oldu.

82 KİŞİ KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte 82 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede koronavirüs kaynaklı toplam can kaybı sayısı 27 bin 903 oldu.

İşte Sağlık Bakanlığı'nın "covid19.saglik.gov.tr" adresinde paylaştığı tablo: