19 Şubat Hava Durumu 2021 | Sağanak yağış gün içinde batı bölgelerden çekiliyor!
Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre yurdun doğu kesimleri sağanak yağışın etkisi altına girerken batıda ise çok bulutlu veya parçalı bulutlu bir hava gözlemlenmektedir. Hava sıcaklığı ise Ege ve İç Anadolu'da 2 ila 4 derece artarken diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi.
İbo Show 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Efsane kadrosuyla türkü şöleni yaşanacak
Hercai 60. bölüm fragmanı yayınlandı! | Reyyan'a gelen tokadı Miran engelliyor!
Ajdar'dan engelli kızı olan anneye saygısız üslup: ''Ben bir starım. Sen git devlete başvur"
Arıza 23. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ali Rıza, Halide için namlunun ucunda!
19 Şubat 2021 Cuma 08:28
Benzer Videolar