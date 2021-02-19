19 Şubat Hava Durumu 2021 | Sağanak yağış gün içinde batı bölgelerden çekiliyor!

Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre yurdun doğu kesimleri sağanak yağışın etkisi altına girerken batıda ise çok bulutlu veya parçalı bulutlu bir hava gözlemlenmektedir. Hava sıcaklığı ise Ege ve İç Anadolu'da 2 ila 4 derece artarken diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi.