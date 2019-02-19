Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Şubat 2019 Salı günü için hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 19 ŞUBAT 2019 SALI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, sabah saatlerinde 800 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (20-40 cm) kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C , 13°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

ÇANAKKALE °C , 15°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C , 13°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

KIRKLARELI °C , 14°C

Az bulutlu ve açık

A.KARAHISAR °C , 12°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

DENİZLİ °C , 18°C

Az bulutlu ve açık

IZMIR °C , 18°C

Az bulutlu ve açık

MANISA °C , 18°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

ADANA °C , 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C , 20°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C , 14°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C , 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı

ANKARA °C , 11°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

CANKIRI °C , 10°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

KIRIKKALE °C , 10°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

KONYA °C , 13°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

BOLU °C , 11°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

DÜZCE °C , 16°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

SİNOP °C , 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C , 10°C

Az bulutlu ve açık

AMASYA °C , 9°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇORUM °C , 9°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C , 9°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

TRABZON °C , 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C , 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

KARS °C , -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde puslu yer yer sisli

MUŞ °C , 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde puslu yer yer sisli

VAN °C , 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

DIYARBAKIR °C , 13°C

Parçalı bulutlu

GAZIANTEP °C , 12°C

Parçalı ve az bulutlu

SIIRT °C , 11°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

ŞANLIURFA °C , 16°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Perşembe günü Marmara bölgesinde hava soğuyacak, İstanbul'da yağmur görülecek. Kentte havanın soğumasıyla birlikte cumartesi ve pazar günü karla karışık yağmur görülecek. Yüksek kesinlerde kar ihtimali de olduğu öğrenildi.