19 Şubat hava durumu MGM- Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 19 Şubat Salı günü hava durumu raporlarına göre; hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Peki yurt genelinde bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Şubat 2019 Salı günü için hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 19 ŞUBAT 2019 SALI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, sabah saatlerinde 800 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (20-40 cm) kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 13°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
ÇANAKKALE °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 13°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
KIRKLARELI °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
A.KARAHISAR °C, 12°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
DENİZLİ °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
IZMIR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
MANISA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı
ANKARA °C, 11°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
CANKIRI °C, 10°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
KIRIKKALE °C, 10°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
KONYA °C, 13°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
BOLU °C, 11°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
DÜZCE °C, 16°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
SİNOP °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Az bulutlu ve açık
AMASYA °C, 9°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ÇORUM °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 9°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
KARS °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde puslu yer yer sisli
MUŞ °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde puslu yer yer sisli
VAN °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
DIYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
GAZIANTEP °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
SIIRT °C, 11°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Perşembe günü Marmara bölgesinde hava soğuyacak, İstanbul'da yağmur görülecek. Kentte havanın soğumasıyla birlikte cumartesi ve pazar günü karla karışık yağmur görülecek. Yüksek kesinlerde kar ihtimali de olduğu öğrenildi.
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