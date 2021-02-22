19 Şubat Hava Durumu | Yurt genelinde güneşli bir haftaya giriliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre yurt genelinde yağış beklenmezken Güney Ege kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya'nın batı kıyılarının yer yer parçalı bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ise kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı belirtildi.