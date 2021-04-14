19 Temmuz 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
19 Temmuz 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 19 Temmuz 2021 Pazartesi maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı olan futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan hazırlık maçları ve Avrupa Kupaları maçları ile sürüyor. Futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler de maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 19 Temmuz 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
19 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
19 Temmuz 2021 Pazartesi gününde oynanacak olan maçların kanal ve saat bilgilerine aşağıdan erişebilirsiniz.
18:30
Inter Turku - HIFK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
KTP - Haka
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
19:00
Suduva - Kauno Zalgiris
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
19:00
Fenerbahçe - Kasımpaşa
Hazırlık Maçı
FB TV, Fenerbahçe Youtube
19:00
Deportivo Binacional - Alianza Huanuco
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
20:00
Djurgarden - Sirius
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:00
Halmstads - Varbergs
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:00
Orgryte - Vasalunds
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Silkeborg - Sonderjyske
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
20:00
Dainava Alytus - Riteriai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
20:30
Dinamo Bucuresti - Voluntari
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
21:00
Instituto AC - San Telmo
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:00
Quilmes - Belgrano
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:10
Deportivo Maipu - Gimnasia Mendoza
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:15
Cesar Vallejo - Cusco
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
22:15
Keflavik - Vikingur Reykjavik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
22:15
Leiknir - Stjarnan
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
23:30
U. Deportes - Alianza Atl.
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV