19 Temmuz 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı olan futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan hazırlık maçları ve Avrupa Kupaları maçları ile sürüyor. Futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler de maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 19 Temmuz 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

19 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

19 Temmuz 2021 Pazartesi gününde oynanacak olan maçların kanal ve saat bilgilerine aşağıdan erişebilirsiniz.



18:30

Inter Turku - HIFK Helsinki

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

KTP - Haka

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



19:00

Suduva - Kauno Zalgiris

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



19:00

Fenerbahçe - Kasımpaşa

Hazırlık Maçı

FB TV, Fenerbahçe Youtube



19:00

Deportivo Binacional - Alianza Huanuco

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



20:00

Djurgarden - Sirius

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



20:00

Halmstads - Varbergs

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



20:00

Orgryte - Vasalunds

İsveç Superettan

Bilyoner TV



20:00

Silkeborg - Sonderjyske

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



20:00

Dainava Alytus - Riteriai

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



20:30

Dinamo Bucuresti - Voluntari

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



21:00

Instituto AC - San Telmo

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:00

Quilmes - Belgrano

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:10

Deportivo Maipu - Gimnasia Mendoza

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:15

Cesar Vallejo - Cusco

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



22:15

Keflavik - Vikingur Reykjavik

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



22:15

Leiknir - Stjarnan

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



23:30

U. Deportes - Alianza Atl.

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

