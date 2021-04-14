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19 Temmuz 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

19 Temmuz 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 19 Temmuz 2021 Pazartesi maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...

19 Temmuz 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı olan futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan hazırlık maçları ve Avrupa Kupaları maçları ile sürüyor. Futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler de maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 19 Temmuz 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

19 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

19 Temmuz 2021 Pazartesi gününde oynanacak olan maçların kanal ve saat bilgilerine aşağıdan erişebilirsiniz. 


18:30
Inter Turku - HIFK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
KTP - Haka
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

19:00
Suduva - Kauno Zalgiris
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

19:00
Fenerbahçe - Kasımpaşa
Hazırlık Maçı
FB TV, Fenerbahçe Youtube

19:00
Deportivo Binacional - Alianza Huanuco
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

20:00
Djurgarden - Sirius
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

20:00
Halmstads - Varbergs
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

20:00
Orgryte - Vasalunds
İsveç Superettan
Bilyoner TV

20:00
Silkeborg - Sonderjyske
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

20:00
Dainava Alytus - Riteriai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

20:30
Dinamo Bucuresti - Voluntari
Romanya Liga 1
Bilyoner TV

21:00
Instituto AC - San Telmo
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:00
Quilmes - Belgrano
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:10
Deportivo Maipu - Gimnasia Mendoza
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:15
Cesar Vallejo - Cusco
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

22:15
Keflavik - Vikingur Reykjavik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

22:15
Leiknir - Stjarnan
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

23:30
U. Deportes - Alianza Atl.
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
 

Tayfun Altuntaş
Editör
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