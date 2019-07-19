19 Temmuz bugün hangi diziler var? |19 Temmuz Cuma yayın akışı
19 Temmuz Cuma kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan bölümler yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 19 Temmuz Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
19 Temmuz Cuma kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan yaz dizileri afilli aşk, her yerde sen, Kimse bilmez yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 19 Temmuz Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
19 TEMMUZ BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 19 Temmuz Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
19 Temmuz Cuma ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:30 Bir Zamanlar Çukuorava
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Hercai
19 Temmuz Cuma KANAL D Yayın Akışı
9.00 Küçük Ağa
11.15 Magazin D yaz
12:15 Afili Aşk
16:45 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D ana Haber
20:00 Son Ültümatom
22:30 Son Ültümatom
19 Temmuz Cuma STAR TV Yayın Akışı
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09:45 Erkenci Kuş Yerli Dizi
12:30 Yüksek Sosyete
15:00 Erkenci Kuş
18:45 STAR HABER
20:00 Büyük Felaket
22:30 Hayalet Dayı
19 Temmuz Cuma SHOW TV Yayın Akışı
06:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
08:00 Kendine İyi Bak
10:00 Aşk Laftan Anlamaz
13:00 Kuaförüm sensin
16:00 Yeni Gelin
18:45 Show TV Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
19 Temmuz Cuma FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Her yerde sen
15:45 Yaparsın Aşkım
16:00 Her yerde sen
19:00 Gülbin Tosun ile Ana Haber
20:00 Her yerde sen
19 Temmuz Cuma TV8 Yayın Akışı
07:00 GÜNAYDIN DOKTOR
09:15 Gel Konuşalım /Canlı
11:00 Survivör Panoroma
13:30 Gerçeğin peşinde
15:45 Yemekteyiz
19:15: Oynat Bakalım
20:00 Sonsuz Aşk
22:00 Tatlım Tatlım
19 Temmuz Cuma TRT1 Yayın Akışı
06:30 Yeşil Deniz
09:05 TRT1'de bugün
09:15 Seksenler
10:30 EGE'NİN HAMSİSİ
11:45 DR.Yere bakan ile Hayatın Ritmi
13:40 Pelin Çift ile iyi Fikir
15:40 AİLELER YARIŞIYOR
17:40 Işığın Prensesi
19:00 ANA HABER
20:00 Aileler yarışıyor
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