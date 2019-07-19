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19 Temmuz bugün hangi diziler var? |19 Temmuz Cuma yayın akışı

19 Temmuz Cuma kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan bölümler yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 19 Temmuz Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı

19 Temmuz bugün hangi diziler var? |19 Temmuz Cuma yayın akışı

19 Temmuz Cuma  kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan yaz dizileri afilli aşk, her yerde sen, Kimse bilmez yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 19 Temmuz Cuma  Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı

19 TEMMUZ BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 19 Temmuz Cuma    Atv, Kanal D,  FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

19 Temmuz Cuma   ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

15:30 Bir Zamanlar Çukuorava

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Hercai

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

19 Temmuz Cuma   KANAL D Yayın Akışı

9.00 Küçük Ağa 

11.15 Magazin D yaz

12:15 Afili Aşk 

16:45  Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D ana Haber

20:00 Son Ültümatom

22:30 Son Ültümatom

 

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

19 Temmuz Cuma STAR TV Yayın Akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 Erkenci Kuş Yerli Dizi 

12:30 Yüksek Sosyete

15:00 Erkenci Kuş

18:45 STAR HABER

20:00 Büyük Felaket

22:30 Hayalet Dayı

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

19 Temmuz Cuma   SHOW TV Yayın Akışı

06:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

08:00 Kendine İyi Bak

10:00 Aşk Laftan Anlamaz

13:00 Kuaförüm sensin

16:00 Yeni Gelin

18:45 Show TV Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

19 Temmuz Cuma   FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Her yerde sen

15:45 Yaparsın Aşkım

16:00 Her yerde sen

19:00 Gülbin Tosun ile Ana Haber

20:00 Her yerde sen

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

19 Temmuz Cuma  TV8 Yayın Akışı

07:00 GÜNAYDIN DOKTOR
09:15 Gel Konuşalım /Canlı 
11:00 Survivör Panoroma
13:30 Gerçeğin peşinde
15:45 Yemekteyiz
19:15: Oynat Bakalım
20:00 Sonsuz Aşk
22:00 Tatlım Tatlım

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

19 Temmuz Cuma  TRT1 Yayın Akışı


06:30 Yeşil Deniz
09:05 TRT1'de bugün
09:15 Seksenler
10:30 EGE'NİN HAMSİSİ
11:45 DR.Yere bakan ile Hayatın Ritmi
13:40 Pelin Çift ile iyi Fikir
15:40 AİLELER YARIŞIYOR
17:40 Işığın Prensesi
19:00 ANA HABER
20:00 Aileler yarışıyor

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