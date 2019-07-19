19 Temmuz bugün hangi diziler var? |19 Temmuz Cuma yayın akışı

19 Temmuz Cuma kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan yaz dizileri afilli aşk, her yerde sen, Kimse bilmez yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 19 Temmuz Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı

19 TEMMUZ BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 19 Temmuz Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

19 Temmuz Cuma ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

15:30 Bir Zamanlar Çukuorava

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Hercai

19 Temmuz Cuma KANAL D Yayın Akışı

9.00 Küçük Ağa

11.15 Magazin D yaz

12:15 Afili Aşk

16:45 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D ana Haber

20:00 Son Ültümatom

22:30 Son Ültümatom

19 Temmuz Cuma STAR TV Yayın Akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 Erkenci Kuş Yerli Dizi

12:30 Yüksek Sosyete

15:00 Erkenci Kuş

18:45 STAR HABER

20:00 Büyük Felaket

22:30 Hayalet Dayı

19 Temmuz Cuma SHOW TV Yayın Akışı

06:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

08:00 Kendine İyi Bak

10:00 Aşk Laftan Anlamaz

13:00 Kuaförüm sensin

16:00 Yeni Gelin

18:45 Show TV Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

19 Temmuz Cuma FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Her yerde sen

15:45 Yaparsın Aşkım

16:00 Her yerde sen

19:00 Gülbin Tosun ile Ana Haber

20:00 Her yerde sen

19 Temmuz Cuma TV8 Yayın Akışı

07:00 GÜNAYDIN DOKTOR

09:15 Gel Konuşalım /Canlı

11:00 Survivör Panoroma

13:30 Gerçeğin peşinde

15:45 Yemekteyiz

19:15: Oynat Bakalım

20:00 Sonsuz Aşk

22:00 Tatlım Tatlım

19 Temmuz Cuma TRT1 Yayın Akışı



06:30 Yeşil Deniz

09:05 TRT1'de bugün

09:15 Seksenler

10:30 EGE'NİN HAMSİSİ

11:45 DR.Yere bakan ile Hayatın Ritmi

13:40 Pelin Çift ile iyi Fikir

15:40 AİLELER YARIŞIYOR

17:40 Işığın Prensesi

19:00 ANA HABER

20:00 Aileler yarışıyor