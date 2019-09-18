19. Uluslararası Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası
- Lokomotiv Kuban: 85 - Darüşşafaka Tekfen: 77
BURSA (AA) - Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına Bursa'da bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Gold Majesty Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası başladı.
Turnuvanın ilk maçında B Grubunda Lokomotiv Kuban, Darüşşafaka Tekfen'i 85-77 yendi.
TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk peridoyu 22-17 önde tamamlayan Lokomotiv Kuban, devreyi 49-39 üstün bitirdi.
Üçüncü periyodu da 62-57 önde geçen Lokomotiv Kuban, müsabakayı da 85-77 kazandı.
Kaynak: AA
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