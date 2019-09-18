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19. Uluslararası Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

- Lokomotiv Kuban: 85 - Darüşşafaka Tekfen: 77

19. Uluslararası Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası


BURSA (AA) - Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına Bursa'da bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Gold Majesty Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası başladı.

Turnuvanın ilk maçında B Grubunda Lokomotiv Kuban, Darüşşafaka Tekfen'i 85-77 yendi.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk peridoyu 22-17 önde tamamlayan Lokomotiv Kuban, devreyi 49-39 üstün bitirdi.

Üçüncü periyodu da 62-57 önde geçen Lokomotiv Kuban, müsabakayı da 85-77 kazandı.


19. Uluslararası Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

19. Uluslararası Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

19. Uluslararası Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

Kaynak: AA

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