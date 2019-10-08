SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "19. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları" başladı.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Adapazarı Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte yaptığı konuşmada, kültür ve sanatla iç içe olan kentte önemli bir sezonun başlangıcında katılımcılarla olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Sanatla buluşmanın, insana daha farkı bir kıymet verdiğini belirten Nayir, bu coğrafyada acının, sevincin ve hüznün bir şiirle anlatılabildiğine dikkati çekti.

Nayir, "Bu coğrafyanın zenginliklerinden biri edebiyatımızdır, şiirimizdir. Her güzel müzik eseri önce birer şiirdi. Tüm bu duygular bizlere şairlerimizi sevmemize, onlara kıymet vermeye iten duygular. Bu tür programlar, bu büyük dala iltifat edilmesinin de birer vesilesi oluyor." dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise geleneksel olarak düzenledikleri programla sanat sezonunu açtıklarını söyledi.

Hemen hemen herkesin hayatında bir şiir denemesi olduğunu anlatan Yüce, "Şiir, tanımsızlığını sürdürmeye devam ediyor. Şiiri somut bir şekilde tanımlamak mümkün değil. Şiir için yapılan bütün tanımlar doğrudur ama eksiktir. Şiir, insandır. Tarihi, medeniyeti, kültürü, kozmopolit yapısı ile ülkemizden birçok şair çıkmıştır." diye konuştu.

Sakarya'nın edebiyat konusunda birçok önemli isim yetiştirdiğini dile getiren Yüce, şunları kaydetti:

"Sait Faik Abasıyanık, Mehmet Niyazi Özdemir, Faik Baysal, Necati Mert gibi edebiyat dünyasında herkesçe bilinen, tanınan ve sevilen Sakarya'mızın değerlerini de burada anmak istedim. Bizlerin görevi bizden sonrakilere bu isimleri aktarmamızdır. Edebiyat ile uğraşan gençlerimize bu konuda öncü olmalıyız, desteklemeliyiz. Bu tarz programlarla kültürümüze, dilimize, geleneklerimize sahip çıkarak, destek olmalıyız."

Konuşmalar ile yerli ve yabancı şairlerin şiir sunumlarının ardından Savaş Barkçin ve Celalettin Çelik "Şiirin Kalbi" konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen ve 3'ü yabancı 16 şairin katıldığı etkinlik, yarın sona erecek.

Kaynak: AA