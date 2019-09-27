19 Yaş Altı Türkiye Badminton Ranking Turnuvası 2'nci Etap’da sıralama belli oldu Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Ranking Turnuvası'nın 2'nci etap müsabakaları sona erdi.

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Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Ranking Turnuvası'nın 2'nci etap müsabakaları sona erdi. 75 sporcunun kürsü mücadelesi verdiği turnuvada derece yapan sporcular şu şekilde: Tek Erkekler: 1. Tayfun Taşdemir, 2. Nurullah Saraç, 3. Batuhan Uğurlu, 3. Sezgin Kelebek Tek Bayanlar: 1. Ayça Özgür, 2.Bahar Yavru, 3. Zeynep Akdeniz, 3. Ceren Özdemir Çift Erkekler: 1. Semih Baha Başakın&Taha Emirhan Budak, 2. Abdulsamet Özdemir&Faruk Mehmet Yılmaz, 3. Mete Kaan Uçan&Batuhan Uğurlu, 3. Hasan Berkay Günbaz&Nurullah Saraç Çift Bayanlar: 1. Yasemen Bektaş&Cansu Erçetin, 2. Ceren Özdemir&Bahar Yavru, 3. Azime Serttaş&İrem Uysal, 3. Edanur Alan&Naime Yılmaz Karışık Çiftler: 1. Semih Baha Başakın&Yasemen Bektaş, 2. Taha Emirhan Budak&Sare Ece Başakın, 3. Tayfun Taşdemir&Ayça Özgür, 3. Yunus Emre Karakaş&Zeynep Akdeniz (FOTOĞRAFLI) DHA



