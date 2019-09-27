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  3. 19 yaşındaki genç kadın, nikahsız eşi tarafından öldürüldü (2)

19 yaşındaki genç kadın, nikahsız eşi tarafından öldürüldü (2)

Adana'nın Kozan ilçesinde tartıştığı nikahsız eşi Melike Demirci'yi (19) 4 bıçak darbesiyle öldürüp kaçan Sezer Ç. (24), polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

19 yaşındaki genç kadın, nikahsız eşi tarafından öldürüldü (2)

CİNAYET ZANLISI NİKAHSIZ EŞ YAKALANDI

Adana'nın Kozan ilçesinde tartıştığı nikahsız eşi Melike Demirci'yi (19) 4 bıçak darbesiyle öldürüp kaçan Sezer Ç. (24), polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan cinayet zanlısı Sezer Ç.'nin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

DHA

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