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  3. 19 yaşındaki genç kadın, nikahsız eşi tarafından öldürüldü (3)

19 yaşındaki genç kadın, nikahsız eşi tarafından öldürüldü (3)

Adana'nın Kozan ilçesinde tartıştığı nikahsız eşi Melike Demirci'yi (19) 4 bıçak darbesiyle öldüren ve polisin çalışmasıyla kısa sürede yakalanan Sezer Çelik (24), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

19 yaşındaki genç kadın, nikahsız eşi tarafından öldürüldü (3)

NİKAHSIZ EŞİNİ ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI

Adana'nın Kozan ilçesinde tartıştığı nikahsız eşi Melike Demirci'yi (19) 4 bıçak darbesiyle öldüren ve polisin çalışmasıyla kısa sürede yakalanan Sezer Çelik (24), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Burada Nöbetçe Mahkeme'ye çıkarılan Sezer Çelik, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

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