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  3. 19 yaşındaki genç kıza hayatının şokunu yaşattılar! Darp edip "Sen bizimsin' diyerek " diyerek tecavüz ettiler!

19 yaşındaki genç kıza hayatının şokunu yaşattılar! Darp edip "Sen bizimsin' diyerek " diyerek tecavüz ettiler!

İstanbul Beyoğlu'nda S.A. isimli erkek, bir ay önce tanıştığı B.T.B. isimli genç kız ile buluştuktan sonra arkadaşı T.B.'yi yanına çağırdıktan sonra araç kiralayıp şehrin birçok noktasını gezdi. S.A. ile B.T.B. araçta alkol alırken üçlü daha sonra bir otele gitti. T.B. alkolün etkisinde olan genç kızı odaya taşıdıktan sonra korkunç olay yaşandı. İddiaya göre genç kız darp edildikten sonra iki kişinin tecavüzüne uğradı.

19 yaşındaki genç kıza hayatının şokunu yaşattılar! Darp edip "Sen bizimsin' diyerek " diyerek tecavüz ettiler!

Alınan bilgilere göre İstanbul Beyoğlu'ndaki bir eğlence mekanında çalışan  S.A. (23) bir ay önce B.T.B. ile tanıştı. 3 Şubat günü meydana gelen olayda S.A. ile B.T.B buluştuktan sonra S.A. arkadaşı T.B.'yi (30) telefonla arayarak yanlarına çağırdı. Sonrasında araba kiralayan üçlü İstanbul'un birçok noktasını aracıyla gezerken S.A. ile B.T.B. araç içinde alkol aldı.

19 yaşındaki genç kıza hayatının şokunu yaşattılar! Darp edip Sen bizimsin' diyerek diyerek tecavüz ettiler!

OTELE GÖTÜRDÜLER

Saat 03.00 sıralarında ise üçlü,  Beyoğlu Balo Sokak'ta bulunan bir otele geldikten sonra kayıt işlemlerini tamamlayıp odalarına giderken alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorlanan B.T.B.'yi T.B.'yi 203 numaralı odaya götürdü.

POLİSE ŞİKAYETTE BULUNDU

İddiaya göre burada B.T.B., T.B ve S.A. tarafından tecavüze uğradığını belirterek polise şikayette bulundu. 

19 yaşındaki genç kıza hayatının şokunu yaşattılar! Darp edip Sen bizimsin' diyerek diyerek tecavüz ettiler!

YAŞANANLARI ANLATTI

 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yaşananları anlatan  B.T.B., "Alkolün etkisi ile uyumuşum. Gözümü açtığımda T.B.'yi yanımda gördüm. T.B.'yi yanımdan ittim. Lavaboya girdim ve kapının arkasında S.A.'nın olduğunu gördüm." dedi.

" 'SEN BİZİMSİN' DİYEREK BANA SALDIRDILAR"

Çığlık attıktan sonra telefonunu istediğini anlatan B.T.B., " S.A., telefonumu duvara fırlattı. S.A. ve T.B. üzerime saldırdılar. 'Sen bizimsin' diyerek bana saldırdılar. S.A. ve T.B. beni darp etti. O esnada bayılmışım." diye konuştu.

19 yaşındaki genç kıza hayatının şokunu yaşattılar! Darp edip Sen bizimsin' diyerek diyerek tecavüz ettiler!

"BANA TECAVÜZ ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

B.T.B.," Kendime geldiğimde odada kimsenin olmadığını ve çıplak vaziyette olduğumu gördüm. S.A. ve T.B.'nin bana tecavüz ettiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. 

GÖZALTINA  ALINDILAR

Olaya ilişkin darp raporu alan B.T.B.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde morlukların olduğu ifade edilirken  iki şüpheli gözaltına alındı. İfadesi alınan  T.B., genç kadınla kendi rızası ile birlikte olduğunu kimseyi de darp etmediğini söyledi. S.A. ise ikilinin birlikteliği sırasında kendisinin oda dışında beklediğini söyledi.

Kaynak: Sabah. 

19 yaşındaki genç kıza hayatının şokunu yaşattılar! Darp edip Sen bizimsin' diyerek diyerek tecavüz ettiler!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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