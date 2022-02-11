19 yaşındaki genç kıza hayatının şokunu yaşattılar! Darp edip "Sen bizimsin' diyerek " diyerek tecavüz ettiler!

Alınan bilgilere göre İstanbul Beyoğlu'ndaki bir eğlence mekanında çalışan S.A. (23) bir ay önce B.T.B. ile tanıştı. 3 Şubat günü meydana gelen olayda S.A. ile B.T.B buluştuktan sonra S.A. arkadaşı T.B.'yi (30) telefonla arayarak yanlarına çağırdı. Sonrasında araba kiralayan üçlü İstanbul'un birçok noktasını aracıyla gezerken S.A. ile B.T.B. araç içinde alkol aldı.

OTELE GÖTÜRDÜLER

Saat 03.00 sıralarında ise üçlü, Beyoğlu Balo Sokak'ta bulunan bir otele geldikten sonra kayıt işlemlerini tamamlayıp odalarına giderken alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorlanan B.T.B.'yi T.B.'yi 203 numaralı odaya götürdü.

POLİSE ŞİKAYETTE BULUNDU

İddiaya göre burada B.T.B., T.B ve S.A. tarafından tecavüze uğradığını belirterek polise şikayette bulundu.

YAŞANANLARI ANLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yaşananları anlatan B.T.B., "Alkolün etkisi ile uyumuşum. Gözümü açtığımda T.B.'yi yanımda gördüm. T.B.'yi yanımdan ittim. Lavaboya girdim ve kapının arkasında S.A.'nın olduğunu gördüm." dedi.

" 'SEN BİZİMSİN' DİYEREK BANA SALDIRDILAR"

Çığlık attıktan sonra telefonunu istediğini anlatan B.T.B., " S.A., telefonumu duvara fırlattı. S.A. ve T.B. üzerime saldırdılar. 'Sen bizimsin' diyerek bana saldırdılar. S.A. ve T.B. beni darp etti. O esnada bayılmışım." diye konuştu.

"BANA TECAVÜZ ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

B.T.B.," Kendime geldiğimde odada kimsenin olmadığını ve çıplak vaziyette olduğumu gördüm. S.A. ve T.B.'nin bana tecavüz ettiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olaya ilişkin darp raporu alan B.T.B.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde morlukların olduğu ifade edilirken iki şüpheli gözaltına alındı. İfadesi alınan T.B., genç kadınla kendi rızası ile birlikte olduğunu kimseyi de darp etmediğini söyledi. S.A. ise ikilinin birlikteliği sırasında kendisinin oda dışında beklediğini söyledi.

Kaynak: Sabah.