19 yaşındaki kızın ölümünde kahreden detay! Öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş

Batman'da iki aile arasında çıkan kavgada boğazına bıçak darbesi alan 19 yaşındaki kızın öldürüldüğü gece Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Batman Üniversitesi bünyesindeki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun İlk ve Acil Yardım Bölümü'ne yerleştiği ortaya çıktı.

Batman'ın Sason ilçesinde Toparlı ile Kaban aileleri arasında çıkan kavgada boğazından bıçakla yaralandıktan sonra tedavi için gittiği hastanede hayatını kaybeden 19 yaşındaki Mizgin Toparlı'nın dün sonuçları açıklanan YKS'de, Batman Üniversitesi bünyesindeki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun İlk ve Acil Yardım Bölümü'ne yerleştiği ortaya çıktı.

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