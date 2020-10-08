19 yaşındaki Şeyma'nın katili her şeyi itiraf etti: Kaçırıldı, tecavüze uğradı, yakıldı!

Cezayir'de 2 Ekim'de yaşanan olayda Şeyma Sadu'nun (19) yanmış cesedi bir benzin istasyonunda bulundu. Sadu'nun katil zanlısı olay sonrası yetkililere gidip "arkadaşının terkedilmiş bir benzin istasyonunda yandığını" iddia ederek başvurduğu öğrenildi. Zanlının ifadesinde, yemek almak için Şeyma'nun yanından ayrıldığı sırada yakıt istasyonundan duman çıktığını gördüğünü söylediği aktarıldı. Ancak olayla ilgili açılan soruşturmada genç kıza yapılan otopside kafatasının arkasında ve vücudunda yaralar bulunduğu belirtildi.

KAÇIRILDI, TECAVÜZE UĞRADI YAKILDI

Yapılan incelemelerin ardından katil zanlısının Şeyma Sadu'yu benzin istasyonuna kendisinin götürdüğü ve burada genç kıza cinsel saldırıda bulunup öldürdüğü ve ardından cesedi yaktığı tespit edildi. Korkunç itirafların ardından Başsavcılık Sözcüsü Halid Hammaş, katilin tutuklandığı bilgisini paylaştı.

19 yaşındaki Şeyma'nın vahşi cinayete kurban gitmesinin ardından başta kurbanın ailesi olmak üzere idam cezasının uygulanması çağrılarını beraberinde getirdi.

''BEN ŞEYMAYIM!'' YANKISI SÜRÜYOR

Vahşice işlenen cinayet, ülke genelinde öfke dalgasına yol açtı. Sosyal medyada açılan "Ben Şeyma'yım" etiketi en çok paylaşım yapılanlar listesinde üst sıralarda kaldı ve idam cezasının uygulanması çağrıları yükseldi.

Kurbanın annesi yerel basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'a hitaben "Kızım öldürüldü ve yakıldı. İdam cezasının uygulanması çağrısı yapıyorum. Tüm istediğim bu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tebbun, toplumdaki öfke dalgası üzerine, "bu kişilere en ağır cezanın uygulanması, ceza indirimi veya aftan muaf edilmesi" gerektiğini söyledi. Cezayir'de halen özellikle terör nedenli olmak üzere bazı davalarda idam cezası veriliyor ancak ülkede 1993'ten bugüne idam cezası uygulanmıyor.