19. Yenice Barış ve Kültür Festivali

Tarsus Belediyesi tarafından bu yıl 19.'su düzenlenen "Yenice Barış ve Kültür Festivali" çerçevesinde konser veren Türk Halk Müziğinin sevilen sanatçılarından Oğuz Aksaç, hayranlarına keyifli anlar yaşattı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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19. Yenice Barış ve Kültür Festivali

Tarsus Belediyesi tarafından bu yıl 19.'su düzenlenen "Yenice Barış ve Kültür Festivali" çerçevesinde konser veren Türk Halk Müziğinin sevilen sanatçılarından Oğuz Aksaç, hayranlarına keyifli anlar yaşattı.

Tarsus Belediyesi kültür ve sanat faaliyetleriyle Tarsusluları müzikle buluşturmaya devam ediyor. Sevilen halk müziği sanatçısı Oğuz Aksaç, 19. Yenice Barış ve Kültür Festivali çerçevesinde sahne alarak müzikseverlerle buluştu. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da eşsiz dinletiyi Yenicelilerle birlikte dinledi. Meydanların dolup taştığı alanda Oğuz Aksaç, sevenleri için türkülerini seslendirdi. Tarsus Kent Orkestrası da akşamı taçlandırdı.

Tarsus'ta olmaktan mutlu olduğunu söyleyen sanatçı Oğuz Aksaç, "30 yıldır gelip gidiyorum hep aynı sıcaklık, aynı keyif hiç yanıltmadı beni. Buralı gibiyim ben artık. Ekip olarak gastronomi işine meraklı bir ekibiz. Hem kültürü hem insani öğeleri çok keyif alıyorum, sürekli gelmek istiyoruz. Çoğu belediye müziği, şiiri, edebiyatı ihtiyaç gibi algılamıyor ama Tarsus Belediyesi bu konuda çok aşmış bir belediye. Sanatı asla ikinci plana atmayan bir belediye. Festivaller bölgeyi tanıtmak için çok önemli. Belediyemizi kutluyorum. Yenice'ye daha önce gelmiştim yine geleceğim. Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi.

"Yenice, İzmir, Ankara kadar önemli"

Yenice'nin Tarsus için önemine değinen Başkan Bozdoğan, "Kirlenmekte olan dünyada tertemiz kalan Yeniceli dostlarıma selam olsun. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu. Genel Başkanımız 100. yıl için beni Ankara'ya davet ettiğinde sadece şunu söyledim, "Yenice, İzmir kadar önemli, Yenice Ankara kadar önemli. Yeniceli dostlarımla bir arada kalmak için sizden izin istiyorum" dedim. Bu topraklarda sevgi yeşerten, barışı, kardeşliği, cumhuriyet ile yakıştıran, nefret ve kinden uzak durmamızı sağlayan kimler geldi, kimler geçti. Hacı Bektaşı Veli, Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Aşık Mahsuni Şerif, Neşet Ertaş, Ahmet Arif, Nazım Hikmet Ran ve hepsinin de ortak yönleri sevgi diliydi" ifadelerini kullandı.

19. Yenice Barış ve Kültür Festivali

19. Yenice Barış ve Kültür Festivali

19. Yenice Barış ve Kültür Festivali

19. Yenice Barış ve Kültür Festivali

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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