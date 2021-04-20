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19 yıl hapis cezasına rağmen elini koluna sallayarak geziyordu, O şüpheli yakayı ele verdi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 19 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

19 yıl hapis cezasına rağmen elini koluna sallayarak geziyordu, O şüpheli yakayı ele verdi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde aranan şahıs yakalandı. "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 19 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan şüpheli sonunda yakayı ele verdi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 19 yıl 3 ay 25 gün hapis cezası ile aranan A.Y'nin (28) yakalanması için operasyon düzenlendi. Çayırova ilçesinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlileri tarafından yakalanan zanlı, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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