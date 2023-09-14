19 yıldır sokak kedilerine annelik yapıyor

Ordu'da yaşayan Ayla Gözükan, 19 yıldır her gün düzenli olarak sokak kedilerini besliyor, kedileri için dairesinden taşınmadığını belirtiyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
19 yıldır sokak kedilerine annelik yapıyor

Ordu'da yaşayan Ayla Gözükan, 19 yıldır her gün düzenli olarak sokak kedilerini besliyor, kedileri için dairesinden taşınmadığını belirtiyor.

Altınordu ilçesinde yaşayan Ayla Gözükan, 19 yıl önce bodrum katındaki bir kediyi alarak beslemeye başladı. Ardından kediler ile olan bağı güçlenen Gözükan, çevresinde gördüğü kedileri de beslemeye başladı. 19 yıldır mahallesindeki kedilerin hepsine bakmaya çalışan Gözükan, günlük 2 defa beslediği kediler ile ömrünün el verdiği sürece ilgileneceğini belirtiyor. Gözükan, aile apartmanında bulunan dairesini kediler için satmadığını, farklı bir yere taşınmak istemediğini söyledi.

Evinde de çok sayıda kediye baktığını söyleyen Ayla Gözükan, "Bu alışkanlık komşumun evinin bodrumuna yavrulayan kediyi oradan alarak başladı. Ben yavruları bahçelerden ve çöplerden alarak büyüttüm. Sonrasında kedilerin sayısı arttı ve 19 yıldır kedilere bakıyorum. Evde en az 10 tane kedim oldu. Dışarıda da kedilere bakıyorum, hasta olanları veterinere götürüyorum. Çok fazla destek olan olmuyor, kimi zaman tanıdıklarım kuru mama desteği veriyor "diye konuştu.

"Hepsi çocuğum gibi"

Kedilere bakmaktan yorulmadığını ancak mama ve su kaplarına zarar veren insanların kendisini üzdüğünü söyleyen Gözükan, "Kedilere bakmaktan çok zevk alıyorum onların hepsi benim çocuğum gibi. İnsanlar benim kaplarımı dökmese, mama kaplarıma dokunmasa hayat onlar için de daha güzel olacak. Hayvanlardan çok beni insanlar yoruyor. Torunlarım da kedileri çok seviyor. Hep birlikte güzel şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Ben zaten dünyada her şeyin annesi olmayı çok seviyorum" ifadelerine yer verdi.

19 yıldır sokak kedilerine annelik yapıyor

19 yıldır sokak kedilerine annelik yapıyor

19 yıldır sokak kedilerine annelik yapıyor

19 yıldır sokak kedilerine annelik yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Künefe kışın en çok aranan tatlılar arasında! Künefe nasıl yapılır? İşte künefe tarifi
Künefe kışın en çok aranan tatlılar arasında! Künefe nasıl yapılır? İşte künefe tarifi
Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel Şatıroğlu’nun hayatı ve sözleri
Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel Şatıroğlu’nun hayatı ve sözleri
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
112 yıllık hayatı boyunca hastaneye sadece 1 kez gitti
112 yıllık hayatı boyunca hastaneye sadece 1 kez gitti
Son Haberler
’Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası’ yarın İstanbul’da başlıyor
’Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası’ yarın İstanbul’da başlıyor
Erzurum’da "Okul Kolluk Görevlisi" uygulaması başlatıldı
Erzurum’da "Okul Kolluk Görevlisi" uygulaması başlatıldı
Arkadaşı Ozan Zeybek açıkladı, 9 yıldır komada yatıyor
Arkadaşı Ozan Zeybek açıkladı, 9 yıldır komada yatıyor
Danişment Gazi şehitliğine ziyaretçi akını
Danişment Gazi şehitliğine ziyaretçi akını
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Ersan Şen kanal mı kurdu, kanalın adı ne, ne zaman yayına başlıyor, Frekans ayarları nedir?
Ersan Şen kanal mı kurdu, kanalın adı ne, ne zaman yayına başlıyor, Frekans ayarları nedir?
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!