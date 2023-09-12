19 yıllık cinayetin sanığı: "Alnımdaki katil yazısını silin"

Kocaeli'de 2004 yılında bir tavuk firmasında plasiyer olarak çalışan kişiyi boğazını keserek öldürdükleri, çek ve para dolu çantayı da çaldıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanık, yeniden hakim karşısına çıktı. Suçlamayı kabul etmeyen sanıklardan Hakan F., "Tüm insanlığı öldürmüş suçtan yargılanıyorum. Katil veya katiller yüzünden çocuğumu, işimi, ailemi, evimi kaybettim. Alnımdaki katil yazısını silin. Ben katil değilim. Katil sokaklarda dolaşıyor. O katili bulup ipe assanız altındaki sandalyeyi ben çekeceğim" dedi.

Haklarında, "tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" ve "gece vakti, birden fazla kişi ile silahla yağma" suçlarından dava açılan sanıkların Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Hakan F., avukatları Ceren Terzioğlu ile Doğan Kerim Şimşek, geçen celse ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mustafa Ş. ve avukatı Burcu Öztürk, maktulün avukatları, ailesi katıldı. Olay tarihinde karakol görevini yürüten ve tanık olarak dinlenen Ş.T., "Hakan'ı tanırım. Hakan kayıtlı bir muhbirimiz değildi ancak gelip gider bize bilgi verirdi. Bu sebeple kendisini tanırım. Sadece ben değil karakoldaki kişilerde Hakan'ı tanırdı. Zaman zaman karakola gelir gider, çevrede yaşanan olaylara ilişkin duyumlarını bize söylerdi. Olay tarihinde devriye gezdiğimiz esnada altgeçitte park halinde bir araç gördük. Araçta hareketsiz yatan biri vardı. Olay yeri inceleme ekiplerine haber verdik. Olaya ilişkin köyde 2 şüpheli almıştık ancak serbest kaldı. Araçta bulunan kan veya kıl örneğinden bir kişi yakalanmıştı, sonrasında ne olduğunu bilmiyorum" diye konuştu.

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"Alnımdaki katil yazısını silin, ben katil değilim"

Suçlamayı kabul etmeyen Hakan F., "Tüm insanlığı öldürmüş bir suçtan yargılanıyorum. Katil veya katiller yüzünden çocuğumu, işimi, ailemi, evimi kaybettim. Alnımdaki katil yazısını silin. Ben katil değilim. Katil sokaklarda dolaşıyor. O katili bulup ipe assanız altındaki sandalyeyi ben çekeceğim" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Hakan F.'nin tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Olay

10 Haziran 2004 yılında Kartepe'de meydana gelen olayda, bir tavuk firmasında plasiyer olarak çalışan Murat Özdemir (25), gün boyu tahsilat yaptıktan sonra firmaya ait kamyonete binerek iş yerine gitmek üzere yola çıkmış, daha sonra defalarca bıçaklanıp, boğazı kesilmiş halde ölü bulunmuştu. Cinayeti işleyen şüpheliler ise kamyonetteki içi para, çek ve senet dolu çantayı alarak kayıplara karışmıştı. 2004 yılında faili meçhul dosyanın 2021 yılında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne devredilmesiyle soruşturmayı derinleştiren cinayet bürosu dedektifleri, tavuk firmasının muhasebecisi Mustafa Ş. (43) ve Hakan F.'nin olaya karıştığını tespit etmiş, yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)