İstanbul3 °C

  1. HABERLER

  2. EĞİTİM

  3. 190 öğrenci ‘Okuma Kardeşi’ oldu

190 öğrenci ‘Okuma Kardeşi’ oldu

Batman'ın Kozluk ilçesi ortaokul öğrencileri, kitap okumanın önemine vurgu yapmak amacıyla Çayhan köyü çay kenarında kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.

190 öğrenci ‘Okuma Kardeşi’ oldu

Batman'ın Kozluk ilçesi ortaokul öğrencileri, kitap okumanın önemine vurgu yapmak amacıyla Çayhan köyü çay kenarında kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.

Batman'ın Kozluk ilçesi Çayhan Köyü ortaokul öğrencileri, kitap okumanın önemine vurgu yapmak amacıyla çay kenarında kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. Öğrenciler manzara eşliğinde 40 dakika boyunca kitap okumanın keyfini çıkardı. 190 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte amaçlarının yaşamın her alanında okuma alışkanlığını sürdürebilmek olduğunu belirtti.

"Deniz kenarımız yok ama çayımız var"

Öğrenci Ayşe Sezgin, "Bizim deniz kenarımız yok ama çayımız var. Burada su sesiyle daha bir konsantre olup kitap okuduk. Sınıfta 40 dakika boyunca okumak sıkıcı gelirdi. Burada hiç sıkılmadık. Havalar güzel olunca bir daha tekrarlanmasını istiyoruz" dedi.

190 öğrenci ‘Okuma Kardeşi’ oldu

190 öğrenci ‘Okuma Kardeşi’ oldu

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.