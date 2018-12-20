190 öğrenci ‘Okuma Kardeşi’ oldu

Batman'ın Kozluk ilçesi ortaokul öğrencileri, kitap okumanın önemine vurgu yapmak amacıyla Çayhan köyü çay kenarında kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.

Batman'ın Kozluk ilçesi Çayhan Köyü ortaokul öğrencileri, kitap okumanın önemine vurgu yapmak amacıyla çay kenarında kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. Öğrenciler manzara eşliğinde 40 dakika boyunca kitap okumanın keyfini çıkardı. 190 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte amaçlarının yaşamın her alanında okuma alışkanlığını sürdürebilmek olduğunu belirtti.

"Deniz kenarımız yok ama çayımız var"

Öğrenci Ayşe Sezgin, "Bizim deniz kenarımız yok ama çayımız var. Burada su sesiyle daha bir konsantre olup kitap okuduk. Sınıfta 40 dakika boyunca okumak sıkıcı gelirdi. Burada hiç sıkılmadık. Havalar güzel olunca bir daha tekrarlanmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA