5 bin 100 personel ve 740 adet iş makinesinin gece gündüz yaptığı çalışmaların ardından inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayıma geçildi. 4 bin 608 metre geçiş uzunluğu olan köprü kendi alanında dünyada ilk olurken 2023 metrelik orta açıklığı Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize eden, simgelerin köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü hakkında, 1915 Çanakkale Köprüsü bedava mi, ücretsiz mi 2022? Kaç gün bedava ? soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ BEDAVA Mİ, ÜCRETSİZ Mİ 2022? KAÇ GÜN BEDAVA ?

Çanakkale'de, tarihi günde tarihi köprünün açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin göz bebeği köprü hakkında önemli bilgiler verdi. Bunun yanı sıra ücreti de duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, köprü geçiş ücretinin 200 TL olduğunu belirtti.

Öte yandan, köprünün ilk 1 hafta geçişleri ücretsiz olacağı da duyuruldu.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ HAKKINDA EN ÇOK MERAK EDİLENLER

1. Otoyol nereden başlayıp nerede bitiyor? Kaç Kilometre?

1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi Tekirdağ'ın Malkara ilçesi ile Çanakkale'nin Lapseki ilçesini birbirine bağlayan ve yaklaşık 5 km'lik 1915Çanakkale Köprüsü'nü de içeren 88 km'lik otoyolu ve 13 km'lik bağlantı yollarını kapsamaktadır.

2. Otoyola hangi kavşaklardan giriş sağlanacaktır?

1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu'na giriş ve çıkışlar 6 adet kavşaktan gerçekleşecek. Bu kavşaklar Avrupa yakasında Malkara, Kavakköy, Güneyli ve Gelibolu; Asya yakasında Lapseki ve Umurbey köy ve ilçelerine yakın noktalardadır.

3. Köprü hangi noktaları bağlayacak?

1915Çanakkale Köprüsü Avrupa yakasında Gelibolu ilçe merkezinin 10 km güneyindeki Sütlüce köyü ile Asya yakasında Lapseki ilçesini birbirine bağlayacak.

4. Köprünün uzunluğu nedir? Köprü kaç metre?

1915Çanakkale Köprüsü; 2023 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar ve 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber toplam uzunluğu 4.608 metre olacak şekilde projelendirilerek inşa edilmektedir.

5. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün öne çıkan teknik detayları (en'leri) nedir?

Tamamlandığında 2023 metre orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olacak olan 1915Çanakkale Köprüsü, 334 metrelik tepe noktası yüksekliği ile de dünyanın en yüksek kuleli asma köprüsü unvanına sahip olacaktır. Ayrıca köprüde 45,06 m genişliğinde ikiz tabliye sistemi uygulanacaktır.

6. 1915 Çanakkale Köprüsü hangi sembolleri içeriyor?

Köprünün ayakları arasındaki 2023 metre orta açıklığı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Kuruluş Yılı'nı; deniz seviyesinden itibaren 318 metre kule yüksekliği ise Türk milletinin bağımsızlığını kazanmasındaki en önemli tarihlerden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni sembolize etmektedir.

7. Köprüden kaç dakikada geçilecek?

Ulaşım alternatiflerine göre Çanakkale Boğazı geçiş süreleri değerlendirildiğinde; Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Lapseki-Gelibolu arasındaki boğaz kesimini feribotla geçmek; özellikle yaz aylarındaki yoğun trafik nedeniyle uzun kuyruklar ve bekleme süreleri dikkate alındığında 1,5 ile 5 saat arasında değişmekte iken bu mesafeyi 1915Çanakkale Köprüsü ile geçmek 6 dakikada mümkün olacaktı.

8. Köprünün konumu nasıl ve neye göre belirlendi? Köprü neden boğazın daha dar olduğu bir noktaya yapılmadı?

1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi'nin güzergahı KGM tarafından farklı disiplinlerden birçok kriter dikkate alınarak yapılan fizibilite çalışmaları ile belirlenmiştir. Çanakkale Boğazı'nın daha dar kısımlarının Gelibolu Yarımadası'nın daha güneyinde yer alması ve bu alanların hem doğal hem de tarihi olarak büyük öneme sahip olması bu süreçte en önemli unsurlardan biri olmuştur.

9. Proje trafik sorununa nasıl bir çözüm sunacak?

Proje tamamlandığında, özellikle yaz ayları ve tatillerde görülen yoğun trafikle birlikte oluşan ve saatler süren uzun feribot kuyrukları (ortalama geçiş süresi 1,5 saat ile 5 saat arasında gerçekleşmekte) oluşmayacaktır. Ayrıca, alternatif bir güzergahın geliştirilmesiyle İstanbul'un, Avrupa ve Anadolu arasında üstlendiği ağır transit trafik yükü hafifleterek İstanbul'un da trafik yükünü azaltacaktır.

10. Proje'nin temeli ne zaman atıldı?

1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi'nin temel atma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 18 Mart 2017'de Çanakkale'de gerçekleştirildi.

11. Proje'nin yatırım bedeli ne olacak?

1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi'nin yatırım bedeli finansman maliyeti dahil 3 milyar avronun üzerindedir.

12. Proje ne zaman tamamlanacak?

1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi'nin Sözleşme'ye göre 16 Eylül 2023 tarihinde tamamlanması öngörülmüştür, ancak 18 Mart 2022 tarihinde tamamlanması hedeflenmektedir.

13. Otoyol ve Köprüyü kim işletecek?

1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi Yap-İşlet-Devret modeli kapsamında ihale edildiğinden, Proje'nin yapımı ve işletmesi Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme A.Ş. (ÇOK A.Ş.) tarafından verilen teklif süresince gerçekleştirilecek, bu süre sonunda Köprü ve Otoyol Karayolları Genel Müdürlüğü'ne devredilecektir.

14. Proje'nin işletmesi ne zaman başlayacak ve kaç yıl sürecektir?

1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu'nun 18 Mart 2022 yılında hizmete açılması hedeflenmektedir. Projenin yapım dahil toplam süresi 16 yıl 2 ay 12 gün olup, bu süre sonunda 1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Karayolları Genel Müdürlüğü'ne devredilecektir.

15. Kamu - Özel Sektör İşbirliği nedir?

Kamu – Özel Sektör İşbirliği; kamu ile özel sektör arasında bir malın veya hizmetin topluma sunulması için yapılan kurumsal ve sözleşmeye dayalı bir işbirliğidir. Ülkemizde, Yap-İşlet-Devret (YİD), Yap-İşlet (Yİ), Yap-Kirala-Devret (YKD) ve İşletme Hakkı Devri (İHD) olmak üzere dört temel Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeli uygulanmaktadır. 1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu, YİD modeli ile ihale edilmiş bir projedir.

16. Yap - İşlet - Devret Modeli nedir?

Yap-İşlet-Devret modeli, bir kamu altyapı yatırım veya hizmetinin finansmanı özel bir şirket tarafından karşılanarak gerçekleştirilmesi ve proje bitiminde kamu tarafından belirlenen bir süre içinde bu hizmet bedelinin işletme gelirleriyle geri ödenmesi esasına dayanır. Bu yapılanmada esas hedef hem kamusal hizmetlerin daha etkin ve kaliteli sunulması hem de devletin asli görevlerine yoğunlaşması ile toplumsal refahın artırılmasının sağlanmasıdır. Model sayesinde hem yeni finansman kaynağı bulunmakta hem de hizmetlerin üretiminde etkinlik sağlanmaktadır.

17. Köprü ve otoyol pratikte kullanıcıya ne gibi faydalar, avantajlar sağlayacak?

1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu'nun hizmete alınmasıyla kullanıcılara daha güvenli ve kaliteli bir yolculuk imkanı sağlanacak, sürüş mesafelerinin kısalmasıyla birlikte yakıt ve zaman tasarrufu artacaktır.

18. Otoyolu hangi araç tipleri kullanabilecek?

Yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin otoyolu kullanmaları yasak olacak, bunların dışında kalan ve karayollarında kullanılabilen diğer motorlu araçlar otoyolu kullanabileceklerdir.

19. Köprüden yaya olarak veya bisiklet ile geçilebilecek mi?

1915Çanakkale Köprüsü ve buna bağlı otoyol kesimi, yaya, hayvan ve motorsuz araçların giremediği, ancak izin verilen motorlu araçların yararlandığı ve trafiğin özel kontrole tabi tutulduğu Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılacaktır.

20. Geçişlerde nakit ödeme olacak mı?

1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu'na ait geçiş ücretleri, araçların OGS veya HGS hesapları ile ya da kredi kartı, banka kartı veya nakit ödeme seçenekleri ile tahsil edilebilecektir.

21. Proje çevreye zarar veriyor mu?

Proje kapsamında uluslararası standartlarda bir Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) çalışması gerçekleştirilmiştir. Projenin muhtemel tüm riskleri tespit edilerek bu konularda gerekli önlemler belirlenmiştir. Bu konuda hazırlanan raporlara web sitemizin sürdürülebilirlik bölümünden ulaşabilirsiniz.

22. Köprü inşaatının deniz yaşamına etkisi var mı? Canlıların korunması için bir şey yapıldı mı?

Proje kapsamında yürütülen uluslararası standartlardaki çevresel çalışmalar kapsamında deniz yaşamına muhtemel olumsuz etki edecek faaliyetler tespit edilmiş ve bu konuda alınacak önlemler belirlenmiştir.

Örneğin köprü kule temellerinde yapılan kazık çalışmalarının, Çanakkale Boğazı'nı kullanarak göç eden bazı yunus türlerini olumsuz etkileyebileceği tespit edilmiş ve bu konuyla ilgili uzmanlar görevlendirilerek özel protokoller uygulanmış; gerektiği durumlarda inşaat yapım faaliyetleri durdurulmuştur.

Ayrıca Akdeniz'de koruma altındaki bir tür olan Pinna Nobilis adındaki kabuklu türünün köprünün deniz yapıları sebebiyle etkilenebileceği tespit edilmiş ve bu konuda Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile ortak gerçekleştirilen çalışma ile 1000'in üzerinde canlı güvenli alanlara taşınmıştır.

23. Proje'nin Saros Körfezi'ne olumsuz bir etkisi olacak mı?

Proje kapsamında yürütülen uluslararası standartlardaki çevresel çalışmalar Projenin Saros Körfezi'ne olumsuz bir etkisi olmadığını ortaya koymaktadır. Konuyla ilgili detaylı bilgiye web sitemizin Sürdürülebilirlik bölümündeki raporlardan ulaşabilirsiniz.

24. Proje deniz trafiğini tehlikeye düşürüyor mu?

Projenin inşaat ve işletme dönemlerini kapsayan detaylı bir Denizcilik Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirmesi çalışması gerçekleştirilmiş, önlemler belirlenerek uygulanmaya başlanmıştır.

Bu kapsamda çalışma alanları radar vericili şamandıralarla işaretlenmiştir. Ayrıca projede kullanılan motorlu-motorsuz tüm deniz araçlarına radar vericisi yerleştirilmektedir. Bölgedeki balıkçılara ve feribot işletmesine inşaat işleriyle ilgili düzenli bilgi aktarılmaktadır. Proje deniz trafiğini tehlikeye düşürmemektedir.

25. Köprü tabliyesi deniz seviyesinden kaç metre yükseklikte? Köprünün altından geçebilecek gemi yüksekliği nedir?

1915Çanakkale Köprüsü tabliyesinin en düşük noktadaki yüksekliği yaklaşık 83 metredir. Uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yeni ticari gemi seyrüsefer hattı ve yüksekliği belirlenmiş ve 14 Ağustos 2019 tarihli Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği ile yürürlüğe konmuştur. Bu yönetmeliğe göre köprünün olduğu bölgede yeni seyrüsefer hattı navigasyon genişliği 70 metre yükseklik ve 1600 metre genişlik olacak şekilde düzenlenmiştir.

26. Yapımı tamamlandıktan sonra köprünün boğazdan yapılacak ticari geçişlere etkisi nasıl olacak?

1915Çanakkale Köprüsü Çanakkale Boğazı'ndaki ticari gemilerin geçişlerini etkilemeyecek ve bölgede riskleri arttırmayacak şekilde tasarlanmıştır.

Uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yeni ticari gemi seyrüsefer hattı ve yüksekliği belirlenmiş ve 14 Ağustos 2019 tarihli Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği ile yürürlüğe konmuştur. Bu yönetmeliğe göre köprünün olduğu bölgede yeni navigasyon genişliği 70 metre yükseklik ve 1600 metre genişlik olacak şekilde düzenlenmiştir.

27. Proje'nizde çalışmak istiyorum. Nasıl başvurabilirim?

Proje'yle ilgili iş başvurusu talepleriniz için info@1915canakkale.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

28. Proje'ye teklif vermek istiyorum, nereye başvurabilirim?

Proje'yle ilgili söz konusu talepleriniz için info@1915canakkale.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. Konu ilgili birimlere aktarılacaktır.

29. O bölgede arazim var. Kamulaştırma beni etkiliyor mu?

Proje kapsamındaki kamulaştırma işlemleri T.C. Kamulaştırma Kanunu'na uygun olarak Karayolları Genel Müdürlüğü (Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü) tarafından gerçekleştirilmektedir. Araziniz özelindeki bilgiler için Bursa'daki Karayolları Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü ile Gelibolu ve Lapseki ilçelerinde kurulan kamulaştırma ofislerine arazi sahibi olarak bizzat başvurmanız gerekmektedir. Bu ofislerin adresleri aşağıda verilmektedir.

Karayolları Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü Armutköy Mah. No: 22 Osmangazi/BURSA Gelibolu: Yazıcızade Mah. Damla Sitesi C Blok D: 13 Gelibolu/Çanakkale Lapseki: Gazisüleymanpaşa Mah. Onur Cad. No: 15 Lapseki/Çanakkale

30. Kamulaştırma bedelleri nasıl belirleniyor?

Proje'nin kamulaştırma bedelleri ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda birçok farklı kriter (Arazi türü, imar durumu, ekili ürün, müştemilatlar vb.) dikkate alınarak belirlenmektedir. Kamulaştırma sürecine ilişkin detaylı bilgiye internet sitemizin sürdürülebilirlik bölümündeki Kamulaştırma Bilgi Rehberi belgesinden ulaşabilirsiniz.