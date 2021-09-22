Türkiye'nin mega projeleri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü için çalışmalar sürüyor. Temeli 2017 yılında atılan Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı süren köprü özellikleri ile adından söz ettirmeyi sürdürüyor. 88 km otoyol ve 13 km bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 km uzunluğunda olan köprünün 2022'de hizmete alınması planlanıyor. Yapılan çalışmaları denetleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da köprünün geçiş ücreti hakkında ilk kez bilgi verdi. Bu kapsamda köprü hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, kaç TL? 1915 Çanakkale köprüsü nerede, kaç metre? araştırmalarda bulunuyor. İşte detaylar...

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NEREDE, KAÇ METRE? İŞTE KÖPRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

1915 Çanakkale Köprüsü, Gelibolu ve Lapseki ilçeleri arasında yer alıyor. Söz konusu projenin bitirilmesi için 16 yıl 2 ay 12 gün süre belirlendi. 88 km otoyol ve 13 km bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 km uzunluğunda olan köprünün 2022’de hizmete açılması hedefleniyor.

Tamamlandığında, 2023 metre ana açıklığı ile “dünyanın en uzun açıklıklı asma köprüsü” unvanını alacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü, 333 metrelik kuleleri ile de “dünyanın en yüksek asma köprüsü” olacak.

Anadolu yakasında Şekerkaya (Lapseki) ile Avrupa yakasında Sütlüce (Gelibolu) mevkilerini birleştirecek olan bu proje ile Çanakkale Boğazı'nın ilk, Marmara Bölgesi'nin beşinci asma köprüsü kuruluyor.

1915 Çanakkale Köprüsü’yle, Asya ve Avrupa deniz üstünden dördüncü, toplamda ise yedinci kez birleştirilmiş olacak. Feribotla yaklaşık 30 dakikada geçilen Çanakkale Boğazı’nda, bekleme süreleri ile yaklaşık 1 saat süren seyahat süresi, köprü açıldığında 4 dakikaya inecek. Bu proje sayesinde, Marmara ve Ege bölgelerindeki limanların, tüm ulaşım sistemleriyle entegrasyonu da sağlanacak.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretinin 15 euro olacağını açıkladı. Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamasına göre köprünün ücreti şu anki kura göre 150 TL olacak. Bakan Karaismailoğlu, "Şu anki mevcut gemi tarifesine göre 85 lira ücret alınıyor sadece otomobilden ve şoförden. Trafiğin, kuyruğun olmadığı bir günde 30 dakikalık yolu 6 dakikada geçecekler." dedi.