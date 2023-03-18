1915 Çanakkale Köprüsü’nden günlük kaç araç geçiyor belli oldu!

Türkiye'nin en büyük projeleri arasında yer alan ve açılışı geçtiğimiz 2022 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen "Asrın Projesi" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nden bir yılda geçen araç sayısı açıklandı. Böylece 1915 Çanakkale Köprüsü’nden günlük kaç araç geçiyor? sorusu yanıtlanmış oldu.

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1915 Çanakkale Köprüsü’nden günlük kaç araç geçiyor belli oldu!

Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde günlük geçen araç sayısı araştırılıyordu. Bu sayı açıklandı.

1915 Çanakkale Köprüsü’nden günlük kaç araç geçiyor belli oldu!

Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart'ı simgeleyen 1915 Çanakkale Köprüsü'nü bir yılda 2 milyon 200 bin araç kullandığı açıklandı. Açıklanan bu rakamla günlük olarak geçen araç ortalama sayısı belli oldu. Açıklanan sayıya göre ortalama günde 6 bin 27 araç geçiyor.

"Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü"

Türkiye'nin en büyük projeleri arasında yer alan dünyanın en uzun orta açıklıklı 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu açılışı 18 Mart 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştı. Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla da "dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağladı.

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Kırmızı renkteki kuleler Türk Bayrağı simgeliyor

1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yüksekliğe sahip kırmızı renkteki kuleler Türk Bayrağı'nı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih 3'üncü ayın 18'ini, yani 18 Mart'ı simgeliyor. 770'er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam 4 bin 608 metre geçiş uzunluğuna sahip.

Gidiş ve geliş yolu 3'er şeritli olan köprü 45,06 metre genişlikte. "Asrın projesi" olarak gösterilen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu projesinde 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edildi. Çanakkale Boğazı, 1915 Çanakkale Köprüsü ile yaklaşık 6 dakikada geçiliyor.

200 lira olarak hizmet vermeye devam ediyor

Bakanlık verilerine göre, simgelerin köprüsünü bir yılda 2 milyon 200 bin araç kullandı. Ayrıca 2 milyona yakın araç da Malkara-Çanakkale Otoyolu'nu kullandı.

Açıldığı günden bu yana köprüden araç geçiş ücretleri 200 lira olarak devam ediyor.

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