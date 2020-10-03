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1922 Konyaspor- Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçı ne zaman? Saat kaçta ? Hangi kanalda?

Futbol heyecanının sürdüğü TFF 2.Lig'in 3.haftasında 1922 Konyaspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u ağırlayacak. Peki 1922 Konyaspor- Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçı ne zaman? Saat kaçta ? Hangi kanalda?

1922 Konyaspor- Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçı ne zaman? Saat kaçta ? Hangi kanalda?

Koronavirüs salgının gölgesinde devam eden TFF 2.Lig'de futbol heyecanı 3.hafta oynanacak mücadelelerle sürecek. Bu kapsamda  1922 Konyaspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u  konuk edecek. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 1922 Konyaspor- Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçı ne zaman? Saat kaçta ? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar...

1922 KONYASPOR - BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? 

TFF 2.Lig'in 3.haftasında oynanacak olan 1922 Konyaspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor  maçı 4 Ekim Pazar günü saat 14.00'da oynanacak. Zorlu mücadele Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadında oynanacak. Mücadeleyi Selim Özen yönetecek.Özen'in yardımcılıklarını Suat Fidan ve Çağrı Ateş yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Nabi İzci olacak.

HANGİ KANALDA?

Misli.com ve TFF arasındaki yayın hakları anlaşması neticesinde 2. Lig ve 3. Lig maçlarının bir kısmı Misli.com uygulamaları üzerinden naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. 1922 Konyaspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor  arasında oynanacak zorlu karşılaşma, Pazar günü saat 14.00'da Misli.com üzerinden naklen ve şifresiz izlenebilecek.

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Tayfun Altuntaş
Editör


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